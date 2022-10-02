2 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

2 октября 2022 – воскресенье. 221-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 90 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

2 октября – День учителя в Украине. Праздник ежегодно приходится на первое воскресенье октября, хотя в школах его всегда празднуют неофициально в пятницу, чтобы ученики могли поздравить своих учителей. Был основан в 1994 году после того, как был издан указ президента "О дне работников образования". Также существует Международный день учителя, он выпадает на 5 октября.

Также 2 октября – День территориальной обороны Украины. Праздник был введен президентом Владимиром Зеленским и выпадает на первое воскресенье октября. В 2017 году министром обороны был разработан проект усовершенствования организации терробороны. В следующем году начали формироваться бригады во всех областях.

А еще 2 октября – День уролога. Урологи – врачи, которые заботятся о здоровье мочевыделительной системы. Они принадлежат к хирургическим работникам, ведь могут заниматься хирургическим лечением мочеточника, почек и мочевого пузыря.

2 октября — Всемирный день игры. Праздник был основан для того, чтобы родители и дети могли хотя бы раз в год забыть о гаджетах, выключить ноутбуки и компьютеры, провести время на свежем воздухе с активными играми. Учредили праздник по инициативе американского телевизионного канала для детей и подростков Nickelodeon 2004 года.

Также 2 октября — Всемирный день воздушного шарика. Первый резиновый шарик был изобретен в 1824 году. Ученый Майкл Фарадей получил ее случайно во время своих опытов с водородом. Первые шарики стали детскими игрушками, но позже их начали использовать для украшения различных мероприятий и декорирования дома.

А еще 2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных животных (World Farm Animals Day). Впервые этот праздник был проведен еще в 1983 году. Оно стало частью кампании по правам животных, освещавшей ненужные страдания и смерть. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родился Магатма Ганди – известный борец против любого насилия.

2 октября – День рождения электронной почты. Она была изобретена задолго до персональных компьютеров, а именно во второй половине XX столетия. Тогда компьютеры были очень большие – размером с среднюю комнату. Наибольшую сеть называли ARPANET. А за одним гаджетом работало 2-3 человека одновременно. Именно тогда и заработала электронная почта.

Также 2 октября – Всемирный день изготовления открыток. Праздник был создан по инициативе издания Paper Craft 2006 года. Первоначально идея была введена только для сотрудников компании и ее подписчиков. Однако скоро праздник стал международным.

А еще 2 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Был введен в 2008 году, когда в Женеве состоялось заседание Международной ассамблеи здравоохранения. Тогда индийский министр Анбумани Рамадос предложил создать столь важный день. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родился Магатма Ганди.

2 октября — Международный день социального педагога. Официально праздник был основан в 2009 году в Копенгагене во время Международной конференции социальных педагогов. Эти люди занимаются вопросами образования проблемных детей, подбирают особый подход к каждому ребенку.

Также 2 октября — Международный день ненасилия. Был начат Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. А сам термин "ненасилие" создал индийский политический деятель Магатма Ганди. Он родился в этот день 1869 и именно в его честь основали событие.

Какой сегодня, 2 октября, церковный праздник

2 октября – день памяти святых мучеников Зосима и Трофима / Фото: pixabay.com

2 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Зосима и Трофима. Зосима жил в IV веке и ушел в пустыню, ведь он не мог проводить свое время рядом с язычниками. Однажды его схватил правитель Киликии и долго подвергал пыткам. Но Зосима не отрекся от своей веры. Трофим жил в III веке. Во время языческого праздника он со своим другом молился Богу, чтобы тот наставил других на путь спасения. Об этом узнал император и приказал замучить их до смерти.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 октября

Какие сегодня именины: Константин, Федор, Игорь.

Талисманом человека, рожденного 2 октября является кошачий глаз. Это полудрагоценный камень, который, по легедам, способен чувствовать настроение своего владельца и лечить от болезней. Например, в Древней Индии кошачий глаз использовали для того, чтобы понять язык животных и увидеть будущее. А верили, что камень спасает хозяина от смерти.

В этот день родились:

1865 год – украинский композитор и хоровой дирижер Денис Сичинский;

1891 год – украинский живописец, педагог Иосиф Бокшай;

1891 год – украинский поэт, литературный критик, общественный деятель, профессор Павел Филиппович;

1903 год – украинский живописец Николай Азовский;

1906 год – украинский писатель, прозаик, политический деятель Иван Багряный;

1943 год – украинский поэт Богдан Стельмах;

1971 год – украинская самбистка и дзюдоистка Татьяна Беляева;

1975 год – украинская лыжница Валентина Шевченко;

1988 год — украинский певец, поэт и композитор, лидер рок-группы "Валентин Стрикало" Юрий Каплан.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит идти на рыбалку.

Лучше сегодня не резать птицу.

Запрещается есть молочные продукты.

Народные приметы и традиции на 2 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: прогремел гром – зима будет снежной;

на дубе много желудей – ждите хорошего урожая пшеницы в следующем году;

из осины уже опали все листья — будет суровая зима;

пчелы заложили улей – зима придет рано и будет холодной;

дует южный ветер – на хороший урожай озимых в следующем году.

В народе 2 октября называют Трофимовые вечеринки. Пчеловоды в этот день начинают готовить ульи к зиме. А еще в древности 2 октября освящали в церкви банки с медом.

Погода на сегодня, 2 октября

Сегодня, 2 октября, в Киеве пасмурно в течение всего дня, почти весь день сильный дождь, который прекратится ближе к вечеру. Во Львове пасмурная погода, ночью дождь, который ослабнет до утра, но днем может снова усилиться. В Харькове небо будет покрыто облаками, днем пойдет дождь и усилится к вечеру. В Одессе пасмурно до вечера, утром сильный дождь, но он расслабится к середине дня.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +10 ночью. Во Львове +14 днем и +10 ночью. В Харькове +18 днем и +13 ночью. В Одессе +20 днем и +16 ночью.

Памятные даты 2 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 октября: