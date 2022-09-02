2 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

2 сентября 2022 года – пятница. 191-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 120 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

2 сентября — День окончания Второй мировой войны. Именно в этот день 1945 года на американском корабле "Миссури" подписали акт о капитуляции Японии. Она была последним государством из "оси" Берлин-Рим-Токио.

Также 2 сентября – День нотариата. Это профессиональный праздник нотариусов. Оно было утверждено 22 февраля 2010 года президентом Виктором Ющенко по инициативе нотариальной палаты. Нотариальная деятельность очень важна для развития Украины.

А еще 2 сентября – День города Одесса. Традиционно в день рождения Одессы над городом поднимают флаг города. Интересные факты: Одесса – город-герой, главная база Военно-морских сил Украины и главный торговый порт государства. По численности населения Одесса – третий город в Украине.

2 сентября — Всемирный день кокоса. Главная цель праздника – проинформировать людей о большом значении кокосов в преодолении бедности, развитии кокосового производства, привлечении в него инвестиций. Впервые его отпраздновали в 2009 году по инициативе Азиатско-Тихоокеанского кокосового сообщества.

Какой сегодня, 2 сентября, церковный праздник

2 сентября – день памяти пророка Самуила / Фото: commons.wikimedia.org

2 сентября в церковном календаре – день памяти пророка Самуила. Он считается покровителем всех отверженных людей. Жил пророк за 1146 год до Рождества Христова. Первое пророчество совершил в 12-летнем возрасте и оно сразу сбылось. Прожил до глубочайшей старости. В 406 году его мощи перенесли в Константинополь из Иудеи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 сентября

Каковы сегодня именины: Владимир, Александр, Иван, Виктор, Николай, Максим, Федор, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 2 сентября является яшма. Это непрозрачный камень с матовым блеском. Его используют для создания украшений, декора для дома и сувениров. Считается, что яшма – это камень здоровья и гармонии. Она помогает поддерживать жизненный тонус и избавиться от напряжения.

В этот день родились:

1835 год – украинский этнограф и историк Петр Ефименко;

1856 год – украинский писатель и общественный деятель Владимир Левицкий;

1908 год — украинский конструктор ракетно-космического комплекса многоразового использования "Энергия" — "Буран" Валентин Глушко;

1940 год – украинский художник-график Богдан Сорока.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит заводить сегодня новые знакомства.

Лучше не расчесывать волосы любой расческой кроме деревянных.

Нельзя отказывать в помощи.

Запрещается стричь волосы и ногти.

Нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткие сроки.

Народные приметы и традиции на 2 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: высоко в небе облака – будет хорошая погода;

на рябине и калине много плодов – ждите дождливую осень;

муравейники наклонены к северу – на морозную зиму;

летят высоко журавли, значит осень будет теплой.

В народе 2 сентября называли Самуила. Он считался покровителем мужчин. А потому женщины пытались угодить своим вторым половинкам. Также в этот день молились о здоровье и благополучии мужчины.

Погода на сегодня, 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, в Киеве в середине дня небо затянется облаками, без осадков. Во Львове ясно утром, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +14 ночью. Во Львове +20 днем и +11 ночью. В Харькове +20 днем и +11 ночью. В Одессе +24 днем и +18 ночью.

Памятные даты 2 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 сентября: