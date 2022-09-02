2 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

2 сентября 2022 года – пятница. 191-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 120 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
2 сентября — День окончания Второй мировой войны. Именно в этот день 1945 года на американском корабле "Миссури" подписали акт о капитуляции Японии. Она была последним государством из "оси" Берлин-Рим-Токио.
Также 2 сентября – День нотариата. Это профессиональный праздник нотариусов. Оно было утверждено 22 февраля 2010 года президентом Виктором Ющенко по инициативе нотариальной палаты. Нотариальная деятельность очень важна для развития Украины.
А еще 2 сентября – День города Одесса. Традиционно в день рождения Одессы над городом поднимают флаг города. Интересные факты: Одесса – город-герой, главная база Военно-морских сил Украины и главный торговый порт государства. По численности населения Одесса – третий город в Украине.
2 сентября — Всемирный день кокоса. Главная цель праздника – проинформировать людей о большом значении кокосов в преодолении бедности, развитии кокосового производства, привлечении в него инвестиций. Впервые его отпраздновали в 2009 году по инициативе Азиатско-Тихоокеанского кокосового сообщества.
Какой сегодня, 2 сентября, церковный праздник
2 сентября в церковном календаре – день памяти пророка Самуила. Он считается покровителем всех отверженных людей. Жил пророк за 1146 год до Рождества Христова. Первое пророчество совершил в 12-летнем возрасте и оно сразу сбылось. Прожил до глубочайшей старости. В 406 году его мощи перенесли в Константинополь из Иудеи.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 сентября
Каковы сегодня именины: Владимир, Александр, Иван, Виктор, Николай, Максим, Федор, Тимофей.
Талисманом человека, рожденного 2 сентября является яшма. Это непрозрачный камень с матовым блеском. Его используют для создания украшений, декора для дома и сувениров. Считается, что яшма – это камень здоровья и гармонии. Она помогает поддерживать жизненный тонус и избавиться от напряжения.
В этот день родились:
- 1835 год – украинский этнограф и историк Петр Ефименко;
- 1856 год – украинский писатель и общественный деятель Владимир Левицкий;
- 1908 год — украинский конструктор ракетно-космического комплекса многоразового использования "Энергия" — "Буран" Валентин Глушко;
- 1940 год – украинский художник-график Богдан Сорока.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит заводить сегодня новые знакомства.
- Лучше не расчесывать волосы любой расческой кроме деревянных.
- Нельзя отказывать в помощи.
- Запрещается стричь волосы и ногти.
- Нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткие сроки.
Народные приметы и традиции на 2 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: высоко в небе облака – будет хорошая погода;
- на рябине и калине много плодов – ждите дождливую осень;
- муравейники наклонены к северу – на морозную зиму;
- летят высоко журавли, значит осень будет теплой.
В народе 2 сентября называли Самуила. Он считался покровителем мужчин. А потому женщины пытались угодить своим вторым половинкам. Также в этот день молились о здоровье и благополучии мужчины.
Погода на сегодня, 2 сентября
Сегодня, 2 сентября, в Киеве в середине дня небо затянется облаками, без осадков. Во Львове ясно утром, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +21 днем и +14 ночью. Во Львове +20 днем и +11 ночью. В Харькове +20 днем и +11 ночью. В Одессе +24 днем и +18 ночью.
Памятные даты 2 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 2 сентября:
- 490 год до н. э. — после победы афинян над армией персидского царя Дария I Великого у Марафона в Афины с хорошей новостью направили воина Фитипид, пробежавшего 42 километра;
- 44 год до н. э — римский политик и оратор Марк Туллий Цицерон произносит первую из своих 14 политических речей;
- 31 год до н. е. — битва при Акции;
- 1192 год — завершается третий крестовый поход;
- 1666 год — Большой лондонский пожар загорается и пылает в течение трех дней, разрушив 10 000 зданий, включая собор Старого Павла;
- 1789 год – основывают министерство финансов США;
- 1794 год — по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря начинается строительство будущего города Одессы;
- 1831 год — выходит первая часть "Вечеров на хуторе возле Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя;
- 1834 год – Сэмюэл Кольт получает патент на свой револьвер;
- 1870 год — после поражения в битве у Седана, французская армия капитулирует и сдается в плен прусским войскам.;
- 1889 год – в Мариуполе начинает работать морской порт;
- 1898 год — британские войска генерала Горация Китченера в битве у Омдурмана одерживают победу над 50-тысячной мусульманской армией;
- 1918 год — начинается официальный визит Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского в Германию;
- 1935 год — Джордж Гершвин завершает работу над оперой "Порги и Бесс";
- 1944 год — Финляндия разрывает дипломатические отношения с Третьим Рейхом и требует до 15 сентября вывести со своей территории все немецкие войска;
- 1945 год — в гавани Токио на борту линкора "Миссури" подписывают Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне;
- 1945 год — Вьетнам провозглашает свою независимость, образуя Демократическую Республику Вьетнам;
- 1958 год — впервые выходит в эфир телевидения Китайской Народной Республики;
- 1967 год — отставной британский офицер Падди Бейтс провозглашает создание на морской платформе у берегов Великобритании независимого Княжества Силандия, предоставляющее гражданство всем желающим;
- 1978 год — участник группы "Битлз" Джордж Гаррисон женится на Оливии Тринидад Ариас;
- 1991 год – США признают восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии;
- 1993 год — в Узбекистане объявляют о переводе до 2000 года узбекского языка с кириллицы на латинский алфавит;
- 1996 год – в Украине вместо рубля вводят новую валюту – гривну;
- 2015 год — Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции Украины;
- 2019 год — ураган Дориан, ураган 5-й категории, разрушил Багамы, погибли по меньшей мере пять человек;
- 2021 год — с участием Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне открывают "Украинский дом".