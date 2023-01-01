2 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 2 января, в православном календаре день памяти святого Игнатия. Когда Игнатий был младенцем, Господь, согласно преданию, возложил на него свою руку и сказал, что тот будет пророчествовать людям. Именно поэтому в юности Игнатий получил имя Богоносца. Когда правил император Траян, совершавший пожертвования языческим богам, Игнатий сразу выступил против. За это его отправили в Рим, где приговорили к смерти. Выйдя на арену, он стал исповедовать христианство, после чего его растерзали дикие звери.

В народе в честь Игнатия празднуют народный праздник – Гостевик.

Церковный праздник 2 января — день Иоанна Кронштадтского

Родился он в 1822 году в довольно бедной семье. Его предки были священниками. В детстве мальчик много болел, поэтому мать часто молилась Богу. Он сам слушал ее и тоже обращался к Господу. Часто мальчика брал в церковь и отец, поэтому в нем воспитывалась любовь к богослужениям.

Повзрослев Иоанн сначала окончил приходское училище, затем духовную семинарию, а затем женился на набожной девушке. Оба при этом взяли подвиг девства. Сначала Иоанна назначили ключевиком в Андреевском соборе в Кронштадте. Там в темницах он утешал воров и лечил больных. По его инициативе появилось здание трудолюбия, которое было организацией для бездомных.

Прославился Иоанн прежде всего как человек, который смог ухватиться за ризу Бога и постоянно молился. В городе сразу начали происходить разные чудеса, в храме было людно. На литургиях часто присутствовало 6000 человек. К нему на богослужение приходил сам правитель Александр III, хотя Иоанн и не сумел спасти его от погибели. Умер святой в 1908 году.

Приметы 2 января

Народные приметы 2 января / Фото: Pexels

какая погода в этот день, такую следует ожидать в августе;

идет дождь или снег — грядущий год будет урожайным;

синицы громко щебечут до холодов.

Что завтра нельзя делать

В этот день Церковь строго-настрого запрещает давать в долг, чтобы не обречь себя на вечную бедность. 2 января в народе старались не чинить обувь, потому что верили, что такие действия могут укоротить жизнь. Не рекомендуется впускать в дом бедных или больных.

Что можно делать завтра

Эту дату издавна посвящали дому. Поэтому верующие молились Игнатию о защите от злых сил или недругов. Начинали активно готовиться к Рождеству. На праздники пытались выбросить всю разбитую посуду, составить меню. Все еще соблюдали Рождественский пост.

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