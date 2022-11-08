20 альтернативных способов использования чая: не только утоляет жажду

Чай – полезный напиток, который помогает утолить жажду и согреться зимой. Однако его можно использовать и в других сферах: от тоника для лица до удобрения для растений. ТСН.ua собрал 20 альтернативных способов использования чая.

Чай – один из самых популярных напитков в мире. Уже давно известно о его целебных свойствах, особенно если говорить о зеленом чае. Однако, кроме употребления его в качестве напитка, он имеет множество альтернативных и достаточно эффективных способов использования.

Чай для волос

У вас темные волосы и вы хотите подчеркнуть глубину их цвета? В этом вам поможет заваренный чёрный чай. Просто ополаскивайте этим напитком голову после обычного мытья. А вот зеленый чай поможет в борьбе с перхотью, если каждый день массировать голову таким настоем.

Полировка мебели и пола

Для мытья полов или полировки мебели из дерева нужно взять несколько столовых ложек черного чая и горячую воду. А вот чтобы паркет стал блестящим и выглядел как новый, следует смешать заваренный чай с несколькими столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока и растительного масла. Этим средством нужно смочить тряпку, нанести на поверхность и аккуратно отполировать.

Тоник для лица

Легкий освежающий тоник можно приготовить самостоятельно дома, если смешать 3 столовые ложки зеленого чая и пару капель свежего сока лимона. Его можно хранить в холодильнике несколько дней. Этот же тоник отлично справится с прыщами, если наносить его точечно.

Чтобы улучшить внешний вид сухой кожи лица, добавьте в тоник столовую ложку масла жожоба, авокадо или ши.

От темных кругов под глазами

С этой проблемой тоже поможет справиться чай. Нужно взять два влажных чайных пакетика, которые предварительно лучше охладить в холодильнике, а затем приложить к глазам на 10-15 минут. Усталость как рукой снимет.

Удалить жирные пятна

На зеркалах или стеклах остаются пятна от пальцев и масляные следы? С ними можно эффективно бороться с помощью чайных пакетиков.

Ароматизаторы для сумки или шкафа

Старые чайные пакетики, которые уже не стоит использовать для приготовления напитков, можно превратить в дешевые ароматизаторы. Просто капните несколько капель любимых духов или эфирного масла. Теперь они будут долго пахнуть.

Маска для кожи

Два использованных пакетика с чаем нужно разрезать, чтобы высыпать их содержимое в глубокую миску. Добавьте несколько столовых ложек греческого йогурта, несколько капель свежевыжатого лимонного сока, столовую ложку меда. Должна получиться довольно густая паста. Ее наносят на лицо и оставляют на 10 минут. Затем смывают теплой водой.

От неприятных запахов

Неприятные запахи в холодильнике тоже достаточно просто устранить с помощью чая. Просто разложите на полочках чайные пакетики.

Содержимое пакетиков из чая или горсть чайных листьев также можно насыпать в кошачий лоток. Этот продукт будет не только поглощать неприятный запах, но и отпугивать блох.

Резали рыбу или чеснок, поэтому руки теперь неприятно пахнут? Протрите ладони использованными пакетиками с чаем.

Поглощение влаги

Заварили себе зеленый чай? Не стоит выбрасывать листья после того, как вы полакомились напитком. Их лучше высушить, поместить в банку или миску, а затем расставить в углах кухонных шкафов или в ванной. Они будут отлично поглощать влагу.

Краска для тканей

Альтернативные способы использования чая / Фото: ТСН.ua

Покрасочные свойства чая известны издавна. Он прекрасно тонирует изделия из шерсти и хлопка. Что нужно сделать? Взять 2 столовых ложки заварки и залить 1 литром кипятка. Поставить на огонь, добавить 2 чайные ложки соли и заваривать чай 3-5 минут. Теперь ткань можно вымочить в отваре в течение 10-15 минут. А затем прополоскать в холодной воде с добавлением столового уксуса.

Приманка для тараканов

Приготовить приманку для тараканов достаточно просто: возьмите 1 столовую ложку чая и залейте 1 стаканом кипятка. Настаивайте в течение 5 минут и добавьте желток, чуть-чуть муки и сахара, 1 чайную ложку борной кислоты. Из полученной смеси сформируйте шарики, которые нужно разложить в местах скопления насекомых. Обратите внимание, что их следует держать подальше от домашних животных и детей.

Средство от моли

Если разложить в шкафу марлевые пакетики, в которые предварительно насыпать свежие листья чая, вы забудете, что такое моль и сохраните свою одежду.

Как удобрение для огорода

Оно полезно для подпитки и аэрации. Чтобы приготовить чайное удобрение, нужно взять 1 стакан высушенной заранее заварки, а затем добавлять ее в лунки во время высадки помидоров или огурцов. А вот остатками чая в чашечке можно подливать комнатные растения.

Компост для растений

Когда сажаете цветок в вазон, на дно положите дренаж, затем слой чая, а сверху почву. Пока корни растения дорастут до чайной прослойки, листья уже перегниют. Поэтому цветок получит полезные вещества, необходимые для его роста. Особенно полезен чай для папоротника. Ведь он страдает от большого количества карбонатных солей в воде, а чай способен легко окислить почву и помочь папоротнику справиться с проблемой.

Для мульчирования

Чайные отходы могут стать великолепной мульчей в горшках или на цветнике, однако их нужно предварительно высушить, чтобы не гнили. Такая мульча наиболее подходит ценным сортам гладиолусов с большими цветами. Так вы можете быстро размножить их. Однако мульчировать цветник нужно с осени и слой мульчи должен составлять не менее 10 см.

Также отходы чая добавляют в компостную яму, чтобы они разрыхлили ее содержимое.

Чай вместо воды в рецептах

Если в рецепте используется вода, попробуйте заменить ее на крепко сваренный чай. Такая идея подходит для супов, маринадов, рагу, печенья или хлеба.

Сухая приправа

У вас получится вкусная и полезная сухая приправа к мясу, если добавить в обычную смесь соли и сушеных трав молотые листья зеленого и черного чая.

А если просто добавить чайные листья во время приготовления овощей или риса, то блюдо будет иметь насыщенный вкус и аромат.

Добавить в коптильню

Когда коптите красную рыбу или овощи, не забудьте добавить в коптильню листья любимого чая. Сгорая, оно будет высвобождать свой аромат, который останется на продуктах.

Для приготовления крема, пудинга и т.п.

Если настаивать чай в горячем молоке в течение 1-2 часов, то у вас получится гораздо более приятный вкус крема, домашнего мороженого или пудинга.

Добавление в смузи

Чтобы сделать вкус любого смузи более интересным, следует заранее заморозить крепко заваренный чай кубиками льда. Его можно будет добавлять всякий раз, когда вы готовите полезный напиток.