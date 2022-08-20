20 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

20 августа 2022 года – суббота. 178-й день войны России против Украины. 232-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

20 августа – День ресторана в августе. Проводится этот праздник раз в сезон (февраль, май, август и ноябрь) и приходится в последний летний месяц на третью субботу. В этот день в разных уголках мира открываются однодневные рестораны. Это можно делать где угодно: в офисе, дома или прямо на улице. Идея празднования появилась в 2011 году в Финляндии.

Также 20 августа – Международный день геокешинга (International Geocaching Day). Геокешингом называют туристическую игру с использованием GPS. Главная цель – найти хранилища, которые создали другие участники. Играть можно вместе или в одиночку. Есть также семейный вариант игры. Некоторые игроки делают хранения и определяют его GPS-координаты, а затем сообщают их в Интернете. Зная эти координаты, другие участники игры начинают поиски. Для этого используют GPS-приемники.

А еще 20 августа — Всемирный день бездомных животных. Каждый год приходится на третью субботу августа. Главная цель праздника – привлечь внимание людей и общественных организаций к тем трудностям, с которыми сталкиваются собаки, кошки и другие домашние животные, оставшиеся без дома. Эта проблема носит глобальный характер. В Украине вопрос бездомных животных также широко распространен.

20 августа — Всемирный день лени. Это праздник всех людей, не очень спешащих к работе. Можно устроить для себя настоящий мини-отпуск и ничего не делать. Хоть это и неофициальный праздник, однако он стал достаточно популярен среди жителей всех уголков Земли. Учредили этот день в Колумбии, в промышленном городе Итагуи, где проживает более 200 тысяч человек. Инициатива была введена в 1984 году.

Также 20 августа — Всемирный день москитов. Праздник назначен памяти британского врача Рональда Росса, который в 1897 году установил, что комары могут переносить малярию от больного человека к здоровому. Москиты переносят не только малярию. Также они могут заразить человека болезнью Денге, лихорадкой Западного Нила или другими инфекционными заболеваниями.

А еще 20 августа — Международный день медицинского транспорта. История его начинается еще во времена Первой мировой войны. Тогда специальные полевые автомобили доставлялись в госпитале раненых солдат. Быстро медицинский транспорт стал неотъемлемой частью жизни человека. В то время за доставку больных отвечали санитары. Сегодня их задачи расширились. Они оказывают неотложную медицинскую помощь на месте и обеспечивают развод лекарства пациентам.

Какой сегодня, 20 августа, церковный праздник

20 августа – день памяти преподобного Пимена Печерского / Фото: Pexels

20 августа в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена Печерского. Жил известный христианский сподвижник в XI веке. Он страдал тяжелой болезнью с самого детства, был парализован. Воспитывался человеком, глубоко верящим во Христа. Однако он никогда не просил у Господа исцеления. В своих молитвах Пимен обращался о продолжении страданий, поскольку верил, что благодаря им получит спасение.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 августа

Каковы сегодня именины: Пимен, Митрофан, Алексей, Александр, Афанасий, Антоний, Дмитрий, Василий, Петр, Михаил, Феодосий.

Талисманом человека, рожденного 20 августа является рубин. Этот камень был открыт еще в Древние времена и носил разные названия. Еще в бронзовом возрасте о рубинах уже хорошо знали, а в Древней Индии их часто называли "королем среди драгоценных камней". Считается, что этот минерал привлекает талант и любовь.

В этот день родились:

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1863 год – украинский историк, архивист, археограф Александр Андрияшев;

1884 год — украинский греко-католический священник-миссионер, исповедник, капеллян УГА, общественный деятель, праведник мира Емельян (Ковч);

1924 год – украинский физиолог и биофизик Платон Костюк;

1939 год – украинский писатель-шестидесятник, мастер психологической и готической прозы Валерий Шевчук;

1947 год – украинский актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Януш Юхницкий.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя распахивать гнезда аистов или убивать этих птиц.

Не стоит ссориться, ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 20 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: во время восхода солнца звезда стала красной – будет дождь;

аисты начали улетать в теплые края — осень будет ранней и холодной;

пауки прячутся в укрытие – ждите дождя.

В народе 20 августа называли Марины-Пимены или День Марины. В этот период заканчивали уборку малины. Поэтому обязательно пекли блины и пироги с этой ягодой. Также производили заготовку на зиму. А листья малины традиционно высушивали, чтобы потом готовить из него вкусный и полезный чай.

Погода на сегодня, 20 августа

Сегодня, 20 августа, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове ясно к вечеру, потом небо покроется облаками, осадков не предвидится. В Харькове будет облачно, ночью дождь с грозой, который утром превратится в дождь. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +18 ночью. Во Львове +29 днем и +16 ночью. В Харькове +26 днем и +18 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.

Памятные даты 20 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 августа: