20 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

20 августа 2022 года – суббота. 178-й день войны России против Украины. 232-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
20 августа – День ресторана в августе. Проводится этот праздник раз в сезон (февраль, май, август и ноябрь) и приходится в последний летний месяц на третью субботу. В этот день в разных уголках мира открываются однодневные рестораны. Это можно делать где угодно: в офисе, дома или прямо на улице. Идея празднования появилась в 2011 году в Финляндии.
Также 20 августа – Международный день геокешинга (International Geocaching Day). Геокешингом называют туристическую игру с использованием GPS. Главная цель – найти хранилища, которые создали другие участники. Играть можно вместе или в одиночку. Есть также семейный вариант игры. Некоторые игроки делают хранения и определяют его GPS-координаты, а затем сообщают их в Интернете. Зная эти координаты, другие участники игры начинают поиски. Для этого используют GPS-приемники.
А еще 20 августа — Всемирный день бездомных животных. Каждый год приходится на третью субботу августа. Главная цель праздника – привлечь внимание людей и общественных организаций к тем трудностям, с которыми сталкиваются собаки, кошки и другие домашние животные, оставшиеся без дома. Эта проблема носит глобальный характер. В Украине вопрос бездомных животных также широко распространен.
20 августа — Всемирный день лени. Это праздник всех людей, не очень спешащих к работе. Можно устроить для себя настоящий мини-отпуск и ничего не делать. Хоть это и неофициальный праздник, однако он стал достаточно популярен среди жителей всех уголков Земли. Учредили этот день в Колумбии, в промышленном городе Итагуи, где проживает более 200 тысяч человек. Инициатива была введена в 1984 году.
Также 20 августа — Всемирный день москитов. Праздник назначен памяти британского врача Рональда Росса, который в 1897 году установил, что комары могут переносить малярию от больного человека к здоровому. Москиты переносят не только малярию. Также они могут заразить человека болезнью Денге, лихорадкой Западного Нила или другими инфекционными заболеваниями.
А еще 20 августа — Международный день медицинского транспорта. История его начинается еще во времена Первой мировой войны. Тогда специальные полевые автомобили доставлялись в госпитале раненых солдат. Быстро медицинский транспорт стал неотъемлемой частью жизни человека. В то время за доставку больных отвечали санитары. Сегодня их задачи расширились. Они оказывают неотложную медицинскую помощь на месте и обеспечивают развод лекарства пациентам.
Какой сегодня, 20 августа, церковный праздник
20 августа в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена Печерского. Жил известный христианский сподвижник в XI веке. Он страдал тяжелой болезнью с самого детства, был парализован. Воспитывался человеком, глубоко верящим во Христа. Однако он никогда не просил у Господа исцеления. В своих молитвах Пимен обращался о продолжении страданий, поскольку верил, что благодаря им получит спасение.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 августа
Каковы сегодня именины: Пимен, Митрофан, Алексей, Александр, Афанасий, Антоний, Дмитрий, Василий, Петр, Михаил, Феодосий.
Талисманом человека, рожденного 20 августа является рубин. Этот камень был открыт еще в Древние времена и носил разные названия. Еще в бронзовом возрасте о рубинах уже хорошо знали, а в Древней Индии их часто называли "королем среди драгоценных камней". Считается, что этот минерал привлекает талант и любовь.
В этот день родились:
- 1863 год – украинский историк, архивист, археограф Александр Андрияшев;
- 1884 год — украинский греко-католический священник-миссионер, исповедник, капеллян УГА, общественный деятель, праведник мира Емельян (Ковч);
- 1924 год – украинский физиолог и биофизик Платон Костюк;
- 1939 год – украинский писатель-шестидесятник, мастер психологической и готической прозы Валерий Шевчук;
- 1947 год – украинский актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Януш Юхницкий.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя распахивать гнезда аистов или убивать этих птиц.
- Не стоит ссориться, ругаться, злословить.
Народные приметы и традиции на 20 августа
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: во время восхода солнца звезда стала красной – будет дождь;
- аисты начали улетать в теплые края — осень будет ранней и холодной;
- пауки прячутся в укрытие – ждите дождя.
В народе 20 августа называли Марины-Пимены или День Марины. В этот период заканчивали уборку малины. Поэтому обязательно пекли блины и пироги с этой ягодой. Также производили заготовку на зиму. А листья малины традиционно высушивали, чтобы потом готовить из него вкусный и полезный чай.
Погода на сегодня, 20 августа
Сегодня, 20 августа, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове ясно к вечеру, потом небо покроется облаками, осадков не предвидится. В Харькове будет облачно, ночью дождь с грозой, который утром превратится в дождь. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +24 днем и +18 ночью. Во Львове +29 днем и +16 ночью. В Харькове +26 днем и +18 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.
Памятные даты 20 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 августа:
- 669 год – создают 3 кабинет, более известный в истории как "3К", он был основан 6 масонами. (имен всех неизвестно до сих пор);
- 1619 год — голландский корабль доставляет в Америку первых 20 африканских темнокожих граждан, которые продают в рабство жителям колонии Джеймстаун;
- 1627 год — выходит первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринды;
- 1741 год – открывают Аляску, это были датские мореплаватели;
- 1809 год — французы арестовывают Папу Римского Пия VII, а затем переводят из Савоны в Гренобль;
- 1864 год – в Японии вспыхивает инцидент у Императорских ворот;
- 1868 год — в США официально провозглашают окончание войны Севера и Юга;
- 1896 год — в Киеве проходит освящение кафедрального собора святого Владимира;
- 1920 год — в районе Замостья 6-я стрелковая дивизия Действующей армии УНР успешно проводит бои с частями Красной армии;
- 1925 год — основывают Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко" (ныне — Шевченковский национальный заповедник в г. Каневе);
- 1964 год – создают Международную организацию по спутникам связи ИНТЕЛСАТ;
- 1991 год – Эстония провозглашает свою независимость от СССР;
- 1996 год – президент США Билл Клинтон устанавливает минимальную заработную плату в стране (5,15 долларов в час).