20 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 20 декабря, в православном календаре день памяти святого Амвросия. Родился он в Галлии в 340 году в семье местного правителя. Его мать рано умерла, а потому мальчика отдали на воспитание сестре. Получив хорошее к тому времени образование, Амвросий стал правителем сразу двух областей. Он хорошо знал свое дело, отличался милостивым и справедливым правлением. За это его очень любили и уважали люди. Позже Амвросий даже стал епископом, много времени уделял борьбе с ересью и язычниками.

Идолопоклонники часто возмущались из-за засилья христиан. Амвросий никогда не относился к ним жестоко, а пытался успокоить добрыми словами. Даже когда император Феодосий приказал наказать язычников, святой сразу обвинил его в жестокости. Приказ правителя отменен не был, однако Феодосий приехал в Амвросию, чтобы причаститься Святым Духом. Однако преподобный императора к причастию не подпустил. Лишь когда тот раскаялся, получил честь Божью.

Умер святой Амвросий в 397 году. В народе его чествуют тем, что называют 20 декабря "Абросимом".

Церковный праздник 20 декабря — день памяти преподобного Павла Слушающего

В народе его часто называют "Печерским". Был подвижником Дальних пещер в Киево-Печерской Лавре. О его жизни сохранилось очень мало информации. Известно, что жил монах примерно в XIII-XIV вв. и проходил тяжелые испытания в монастыре. Однако ни разу не пожаловался на свою судьбу. Всю работу выполнял добросовестно, много молился.

О Павле Слушающем вспоминается в плане Ближних пещер 1638 года: "святого отца Павла, монаха чудодейственно послушного". Также есть упоминание о нем в плане Дальних пещер Киева на карте 1744 года. Здесь уже пишут о "преподобном отце Павле". Умер спокойной смертью, а всю свою жизнь посвятил Господу.

Приметы 20 декабря

Народные приметы 20 декабря / Фото: Pexels

солнце в дымке на непогоду;

целый день снежит – летом будет много дождей;

ясная погода и нет осадков – лето будет сухим;

кошка пьет много воды на морозы.

Что завтра нельзя делать

20 декабря женщинам запрещено вязать, шить и вышивать. Не следует мыть голову и расчесывать волосы. Если нарушить этот запрет, можно столкнуться с болезнями и неудачами. В этот день было принято устраивать застолье. Считалось, что тот, кто сможет целый день выдержать и не выпить алкогольных напитков, всю зиму будет здоров.

Что можно делать завтра, 20 декабря

Хотя и нельзя было в этот день слишком сильно веселиться, однако люди собирались за семейным ужином. Согласно поверьям, те родственники, нашедшие друг друга 20 декабря, помочь укрепить род предков. Также в этот день занимались хозяйством, в частности заготавливали продукты. Однако старались не перерабатывать и не ссориться с ближними.

Читайте также: