"20 дней в Мариуполе": когда на "1+1 Украина" покажут оскароносный документальный фильм о войне

19 мая в 22:00, ко второй годовщине полной оккупации Мариуполя, на "1+1 Украина" состоится телепремьера документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая получила "Оскара".

Фильм рассказывает о преступлениях россиян в Мариуполе, о которых должен знать и помнить мир, а также о том, как город до последнего сопротивлялся российской агрессии.

Фильм создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В начале полномасштабного вторжения они находились в Мариуполе и стали последними журналистами, которым удалось зафиксировать начало уничтожения украинского города россиянами. Через 20 дней создатели фильма уехали из Мариуполя и вывезли весь отснятый материал.

Постер фильма "20 дней в Мариуполе" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В 2023 году авторы фильма стали лауреатами Пулитцеровской премии, а в 2024 — Шевченковской. Также фильм победил в номинации "Лучший документальный фильм" британской кинопремии BAFTA, а Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино". Кроме того, "20 дней в Мариуполе" – это первый украинский фильм, получивший "Оскара".

Не пропустите телепремьеру фильма "20 дней в Мариуполе", которая состоится 19 мая в 22:00.

Напомним, недавно продюсер "20 дней в Мариуполе" рассказала о героях фильма. Василиса Степаненко призналась, как они искали с ними связь и всем ли участникам документальной ленты удалось выжить.

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