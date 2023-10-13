20 фактов о Kormotech: как украинский производитель пищи для кошек и собак изменил рынок и отношение к животным за 20 лет работы

Кормотеховские корма производятся по стандартам детского питания. Качество конечного продукта контролируется в 60 точках – от выбора сырья до попадания продукта на полку.

20 лет назад в Украине более 80% петперентов кормили своих любимцев со стола. Сегодня 80% петперентов предпочитают готовый корм, и это правильно: ведь готовый корм – это сбалансированный рацион, содержащий все питательные вещества, которые необходимы для здоровья и долголетия животных.