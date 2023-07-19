20 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 20 июля, в православном календаре день памяти преподобного Фомы и Акакия. Фома, известный также как Малеин, был военачальником, отличавшимся особой храбростью. Во имя веры в Господа он покинул свою мирскую жизнь и постригся на монаха. Благословили его святители на жизнь в пустыне и, получив благословение через пророка Илию, он начал жить отшельником. Наедине он постоянно боролся с невидимыми силами зла, пытавшимися сломить его веру. Однако за благочестие и усердие получил от Бога дар исцеления.

Преподобный Акакий был послушником в монастыре и отличался особым смирением. Служил он у старца, отличавшегося жестоким характером, часто избивал своего дворецкого, морил его голодом. Все издевательство Акакий терпел и только благодарил Господа за эту возможность. Вскоре мужчина умер от издевательств, а старец попросил прощения у него и начал вести благочестивую жизнь.

Приметы 20 июля

Народные приметы 20 июля / Фото: Pexels

День дождливый – будет неурожай.

Человека обнюхала корова к тяжелой болезни.

Если идет дождь, то будет дождь еще очень долго.

Что завтра нельзя делать

Строго запрещалось делать предложение руки и сердца, назначать свидание, свататься, если этот запрет нарушить, пара скоро сильно поругается. Нельзя завидовать или обманывать, негативные эмоции принесут только зло. Девушкам запрещено тяжело работать физически.

Что можно делать завтра

В этот день женщины обязательно ухаживали за собой, особенно стригли волосы. Полагая, что вместе с ним человек избавляется от проблем и болезней. Также можно делать покупки и проводить время со своими родственниками.

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