20 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 июня, в православном календаре день памяти святого Феодота Анкирского. Святой жил во времена правления императора Диоклетиана в III веке. Когда совершались жестокие гонения за христианами, он прятал верующих в своем доме, давал им еду и одежду, посещал в темницах.

Однажды его самого схватили. Император пытался склонить его к язычеству, но Феодот отказался принимать языческую веру, подвергшую его тогда страшным пыткам, а затем казнили с помощью меча.

Церковный праздник 20 июня – день памяти священномученика Маркелла

Жил святой в III веке, был в Риме епископом. Согласно преданию, однажды встретил он правителя и спросил, почему тот мучает христиан. Царю не понравилась такая дерзость, поэтому он приказал схватить Маркелла и избить его палками. После этого его приговорили к тяжелому физическому труду и положение священномученика было очень тяжелым.

Маркелла мало кормили, его принуждали постоянно работать и запрещали молиться Богу. Под запретом было и любое посещение родных, поэтому все тяготы святой переносил наедине. Терпел он и насмешки язычников. Из-за тяжелого труда и пыток Маркелл умер в 304 году.

Приметы 20 июня

Народные приметы 20 июня / Фото: Pexels

На стенках ульев сидят пчелы в жаркую погоду.

Гремит гром – может испортиться погода.

Ночью роса не выпадает, ждите дождя.

Что завтра нельзя делать

Давно люди 20 июня не могли устраивать громкие застолья или развлекаться. Запрещалось скучать. А еще пытались держаться подальше от людей, вызывающих у вас негативные эмоции. Категорически запрещено гадать и давать деньги взаймы.

Что можно делать завтра

Согласно церковным традициям и народным поверьям, 20 июня можно было работать, но не слишком тяжело и много. Можно было пойти к реке, но не купаться. Верующие обязательно шли в церковь и молились об урожае.

Читайте также: