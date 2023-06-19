20 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 20 июня, в православном календаре день памяти святого Феодота Анкирского. Святой жил во времена правления императора Диоклетиана в III веке. Когда совершались жестокие гонения за христианами, он прятал верующих в своем доме, давал им еду и одежду, посещал в темницах.
Однажды его самого схватили. Император пытался склонить его к язычеству, но Феодот отказался принимать языческую веру, подвергшую его тогда страшным пыткам, а затем казнили с помощью меча.
Церковный праздник 20 июня – день памяти священномученика Маркелла
Жил святой в III веке, был в Риме епископом. Согласно преданию, однажды встретил он правителя и спросил, почему тот мучает христиан. Царю не понравилась такая дерзость, поэтому он приказал схватить Маркелла и избить его палками. После этого его приговорили к тяжелому физическому труду и положение священномученика было очень тяжелым.
Маркелла мало кормили, его принуждали постоянно работать и запрещали молиться Богу. Под запретом было и любое посещение родных, поэтому все тяготы святой переносил наедине. Терпел он и насмешки язычников. Из-за тяжелого труда и пыток Маркелл умер в 304 году.
Приметы 20 июня
- На стенках ульев сидят пчелы в жаркую погоду.
- Гремит гром – может испортиться погода.
- Ночью роса не выпадает, ждите дождя.
Что завтра нельзя делать
Давно люди 20 июня не могли устраивать громкие застолья или развлекаться. Запрещалось скучать. А еще пытались держаться подальше от людей, вызывающих у вас негативные эмоции. Категорически запрещено гадать и давать деньги взаймы.
Что можно делать завтра
Согласно церковным традициям и народным поверьям, 20 июня можно было работать, но не слишком тяжело и много. Можно было пойти к реке, но не купаться. Верующие обязательно шли в церковь и молились об урожае.
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