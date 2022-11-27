20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали свои ресурсы для поставки оружия в Украину – NYT

Две трети стран НАТО изжили запасы оружия для Украины. Для некоторых из них пополнение запасов оказалось трудным процессом.

Об этом сообщает New York Times.

20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины. Остальные 10 стран могут предоставить больше.

По словам одного из высокопоставленных чиновников НАТО, 10 стран, включая Италию, Германию, Францию и Нидерланды, могут передавать Украине оружие.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО уже передало Украине оружие в 40 млрд долларов, что составляет годовой бюджет обороны Франции. Впрочем, как оказалось, Запад был не готов к темпам, которыми обе стороны теряют запасы оружия.

По сообщению газеты, больше всего поражает темп артиллерийских дуэлей. Летом ВСУ в течение дня тратили 6-7 тысяч артснарядов, а ВС РФ – примерно 40-50 тысяч.

"Один день в Украине – это месяц или больше в Афганистане", — заявила NYT эксперт по обороне и бывшая помощница генсека НАТО Камилла Гранд.

Напомним, что войска НАТО проводят учения у границ Беларуси и России. Две тысячи военнослужащих Альянса приняли участие в учениях Tumak 22 на севере Польши.

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