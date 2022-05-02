20 кораблей и подлодок – это серьезная сила — военный эксперт о возможной высадке вражеского десанта в Одессе

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева высадка российского десанта в Одессе маловероятна.

Количество кораблей оккупантов, находящихся в Черном море, могут быть угрозой для Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Смотрю на карту и понимаю, что технически возможностей проведения морского и воздушного десанта, чтобы блокировать наши подразделения в районе Одессы, чтобы потом российская армия могла продвигаться в сторону Приднестровья, фактически нет. Потому что ракетный крейсер "Москва" уничтожен, система ПВО, который мог бы работать как зонтик для прикрытия действий морской группы российских кораблей и подводных лодок, уничтожены. Других вариантов прикрыть действия этой группировки в России нет. Хотя, безусловно, 20 кораблей и подводных лодок – это достаточно серьезная сила", — говорит эксперт.

Он добавляет, что пока не готов говорить о том, в каком состоянии находятся два больших десантных корабля, получивших повреждения во время украинской атаки на большой десантный корабль "Саратов", который затопили в бухте в Бердянске.

"Была информация о том, что они в ремонте. Починили или нет, пока неизвестно. Но в любом случае благодаря помощи наших западных партнеров самолеты-разведчики постоянно смотрят небо и море на траверсе Крыма. Любые перемещения российских кораблей не будут тайной.Исключение составляют только подлодки класса "Варшавянка". Они могут тайком перемещаться. Это самое большое зло, они имеют "Калибры" — по 4 на каждой. Пока непонятно, как с ними бороться. Единственный вариант — отслеживать их в бухтах Севастополя и накрывать туда. Ждем соответствующих ракет от наших западных партнеров, которые позволят уничтожать подводные лодки в бухтах", — сказал Селезнев.

Напомним, что 28 апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения. За это решение проголосовала как оппозиция, так и коалиция.

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