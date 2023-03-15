20 лет прожила с хирургическим инструментом в теле: в Виннице больница заплатит пациентке 400 тысяч грн

Медики заявляли, что могут выплатить потерпевшей всего 100 тысяч гривен.
В Винницкой области больница заплатит пациентке 400 тысяч гривен из-за того, что во время операции медики забыли в ее теле 30-сантиметровый шпатель Ревердена.
Об этом говорится в сообщении Винницкого апелляционного суда.
На суде женщина рассказала, что почти 20 лет вынуждена была жить с хирургическим инструментом в брюшной полости, который во время операции забыли медики. Поэтому ее состояние здоровья существенно ухудшилось. Она быстро уставала и чувствовала всеобщую слабость. Суд установил, что медики забыли в теле женщины шпатель Ревердена длиной почти 30 сантиметров и весом почти 300 граммов.
Потерпевшая требовала от больницы 900 тысяч гривен компенсации, однако Военно-медицинский центр Центрального региона соглашался оплатить бывшей пациентке всего 100 тысяч гривен, настаивая на том, что в больнице нет средств.
Винницкий апелляционный суд в соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Украины заставил медиков заплатить потерпевшей 400 тысяч гривен.
Напомним, в Великобритании во время просмотра мультфильмов внезапно скончался 3-летний мальчик. Оказалось, что ребенок болел стрептококком А без симптомов.
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