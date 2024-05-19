20-летний черниговец оформил опеку над младшими сестрами, которые остались сами за границей после смерти матери

Никите удалось вернуть девочек в Украину и теперь он оформил над ними опекунство.

20-летний черниговец Никита Полянецкий оформил опеку над своими младшими сестрами, оказавшимися самой границей после смерти матери.

Историю семьи рассказывает "Суспільне Чернігів".

20-летний Никита, 16-летняя Даша и 11-летняя Саша остались сиротами. Их отец умер от болезни несколько лет назад, а мать – в январе этого года в Германии от рака. Сестры Никиты остались сами в чужой стране. Никите удалось вернуть девочек в Украину и теперь он оформил над ними попечительство, потому что других родственников у детей не осталось.

"До этого у меня была проблема с арендованным жильем. Поэтому сейчас я оформлял квартиру по договору. Были определенные требования для получения попечительства: кровать, стол, чтобы было место для обучения, развлечений, для отдыха. По квадратуре комиссия измеряла все комнаты. Чтобы у каждого свой уголок был в квартире, чтобы были нормальные условия, ремонт, техника", – рассказал молодой человек.

Никита самостоятельно обеспечивает себя и сестер. Он работает официантом и барменом в местном кафе. Также парень изучает жестовой язык, чтобы иметь возможность понять неслышащих гостей.

Дети до сих пор не знают, где похоронили их мать. Никита говорит, что по немецкому законодательству там должны были выделить средства на кремацию.

Напомним, что восьмерых детей-сирот, родители которых подорвались на мине, усыновил их 24-летний дядя-военный.

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