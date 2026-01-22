20-летний хакер похитил со счетов украинцев более четверти миллиона гривен

Хакер получал доступ к онлайн-банкингу украинцев / © Управление СБУ в Ивано-Франковской области

Киберспециалисты Службы безопасности и Национальная полиция задержали преступную группу, которую организовал 20-летний житель Ивано-Франковской области. Злоумышленники похитили более четверти миллиона гривен с банковских счетов украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Финансовые данные украинцев, в частности, пин-коды и логины и пароли мобильных приложений, организатор преступной группы покупал на специализированном канале в Telegram.

Используя краденые пин-коды карт и логины и пароли мобильных приложений банков, злоумышленники заходили в онлайн-банкинг жертв и переводили их деньги на свои счета.

Краденые средства с карточек жертв переводили на специально созданные счета в других банках, а для усложнения отслеживания незаконных транзакций «прогоняли» их переводами через несколько банковских учреждений. Таким образом злоумышленники присвоили около 260 тысяч гривен.

Полученные средства злоумышленники использовали для оплаты игр и онлайн-казино. Кроме того, делали покупки в магазинах и снимали наличные в банкоматах.

К преступной деятельности 20-летний организатор группы привлек четырех своих знакомых. Кроме того, еще шесть человек он использовал как «дропов» — для перевода краденых средств в наличные.

Во время обысков по местам жительства организатора, четырех сообщников и по адресам «дропов» СБУ и полиция изъяли:

компьютеры и мобильные телефоны;

банковские карты и наличные;

документы и вещи, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве.

Организатор и четыре его сообщника задержаны. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 185 УКУ (тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 361 УКУ (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, что привело к блокированию информации, во время действия военного положения).

Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет заключения.

