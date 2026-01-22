- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 2 мин
20-летний хакер похитил со счетов украинцев более четверти миллиона гривен
Финансовые данные украинцев организатор преступной группы покупал на специализированном канале в Telegram.
Киберспециалисты Службы безопасности и Национальная полиция задержали преступную группу, которую организовал 20-летний житель Ивано-Франковской области. Злоумышленники похитили более четверти миллиона гривен с банковских счетов украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Ивано-Франковской области.
Финансовые данные украинцев, в частности, пин-коды и логины и пароли мобильных приложений, организатор преступной группы покупал на специализированном канале в Telegram.
Используя краденые пин-коды карт и логины и пароли мобильных приложений банков, злоумышленники заходили в онлайн-банкинг жертв и переводили их деньги на свои счета.
Краденые средства с карточек жертв переводили на специально созданные счета в других банках, а для усложнения отслеживания незаконных транзакций «прогоняли» их переводами через несколько банковских учреждений. Таким образом злоумышленники присвоили около 260 тысяч гривен.
Полученные средства злоумышленники использовали для оплаты игр и онлайн-казино. Кроме того, делали покупки в магазинах и снимали наличные в банкоматах.
К преступной деятельности 20-летний организатор группы привлек четырех своих знакомых. Кроме того, еще шесть человек он использовал как «дропов» — для перевода краденых средств в наличные.
Во время обысков по местам жительства организатора, четырех сообщников и по адресам «дропов» СБУ и полиция изъяли:
компьютеры и мобильные телефоны;
банковские карты и наличные;
документы и вещи, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве.
Организатор и четыре его сообщника задержаны. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 185 УКУ (тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 361 УКУ (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, что привело к блокированию информации, во время действия военного положения).
Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет заключения.
Напомним, на Ивано-Франковщине перед судом предстанет депутат Загвіздянської сельского совета, который долгое время скрывался от украинского правосудия за рубежом. Мужчину обвиняют в присвоении более 2,5 миллиона гривен из фонда заработной платы педагогов.