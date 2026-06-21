20-летний мажор без прав устроил жесткое ДТП в Кривом Роге — соцсети (фото)

ДТП в Кривом Роге

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В Кривом Роге произошло масштабное ДТП, которое устроил 20-летний «мажор» без водительских прав.

Об этом сообщает местное издание «СВОИ Кривой Рог».

По информации издания, Volkswagen ехал в сторону 95-го квартала, не справился с управлением и на скорости снес электроопору и загорелся. В больницу отвезли трех человек. Предварительно, двое из них из Volkswagen.

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«Ехали две машины черные одна за другой на очень большой скорости. Слышу: удар, вспышка, дым пошел. Людей выбросило на дорогу», — рассказала свидетельница аварии.

Другой автомобиль — BMW — уехал. За его рулем был 22-летний парень

В издании утверждают, что за рулем Volkswagen находился местный 20-летний мажор. По данным канала, молодые люди якобы устроили между собой гонки.

«Его авто на скорости снесло сопротивление и загорелось. В больницу поехал водитель и два его пассажира. Из всех мажор отделался малейшими травмами», —отмечают в паблике.

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По информации канала, парень был лишен водительских прав до 2029 года.

«С 2022 года патрульные составили на него 13 админок. Больше всего — за управление без документов. А в 2023 году на отцовском Porsche Cayenne наехал на бетонную клумбу», — утверждают в паблике.

Отметим, что официального сообщения от Нацполиции Днепропетровской области или Патрульной полиции региона пока не было.

Напомним, в Киеве вечером 5 июня произошло смертельное ДТП. По данным правоохранителей, автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где в тот момент находились люди.

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На месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя воспитательница детсада Ирина Лазарева и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Еще три человека получили травмы.

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