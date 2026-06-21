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20-летний мажор без прав устроил жесткое ДТП в Кривом Роге — соцсети (фото)
В Кривом Роге ночная гонка закончилась масштабным ДТП: автомобиль на огромной скорости снес электроопору и загорелся.
В Кривом Роге произошло масштабное ДТП, которое устроил 20-летний «мажор» без водительских прав.
Об этом сообщает местное издание «СВОИ Кривой Рог».
По информации издания, Volkswagen ехал в сторону 95-го квартала, не справился с управлением и на скорости снес электроопору и загорелся. В больницу отвезли трех человек. Предварительно, двое из них из Volkswagen.
«Ехали две машины черные одна за другой на очень большой скорости. Слышу: удар, вспышка, дым пошел. Людей выбросило на дорогу», — рассказала свидетельница аварии.
Другой автомобиль — BMW — уехал. За его рулем был 22-летний парень
В издании утверждают, что за рулем Volkswagen находился местный 20-летний мажор. По данным канала, молодые люди якобы устроили между собой гонки.
«Его авто на скорости снесло сопротивление и загорелось. В больницу поехал водитель и два его пассажира. Из всех мажор отделался малейшими травмами», —отмечают в паблике.
По информации канала, парень был лишен водительских прав до 2029 года.
«С 2022 года патрульные составили на него 13 админок. Больше всего — за управление без документов. А в 2023 году на отцовском Porsche Cayenne наехал на бетонную клумбу», — утверждают в паблике.
Отметим, что официального сообщения от Нацполиции Днепропетровской области или Патрульной полиции региона пока не было.
Напомним, в Киеве вечером 5 июня произошло смертельное ДТП. По данным правоохранителей, автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где в тот момент находились люди.
На месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя воспитательница детсада Ирина Лазарева и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Еще три человека получили травмы.