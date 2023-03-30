20-летний парень пожаловался в полицию, что у него украли наркотики: курьезная история из Днепра

Парень пожаловался правоохранителям, что неизвестные ворвались в его квартиру, избили его, требовали деньги и забрали коробку с наркотиками.

В Днепре 20-летний парень пожаловался в полицию, что у него украли коробку с наркотиками.

Курьезную историю рассказали в Патрульной полиции Днепропетровской области.

Парень обратился к экипажу патрульных и сообщил, что неизвестные ворвались в его квартиру, избили его, требовали деньги, забрали ноутбук, телефон и коробку сигарет, в которой хранились наркотические вещества.

Потерпевший сам пригласил полицейских к себе домой. Там он добровольно выдал пластиковую коробку, в которой лежали 8 слип-пакетов с кристаллическим веществом, похожим на наркотическую. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую наркотики.

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Правоохранители обыскали прилегающую территорию и обнаружили троих мужчин, схожих по приметам на вероятных нападающих. Парень подтвердил, что именно они ворвались в его дом, избили его и забрали его вещи.

Во время проверки их авто патрульные обнаружили вещи потерпевшего — ноутбук и телефон, а также пачку сигарет, в которой находились 8 слип-пакетов с веществом кристаллического происхождения, похожим на наркотическую. Следователи изъяли указанные вещества.

Потерпевшего и его обидчиков доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине задержали группировку с наркотиками на 7,3 миллиона гривен.

Напомним, что во Львове в похоронном бюро изъяли много оружия и наркотиков.

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