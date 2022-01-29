27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / pixabay.com

20-летний парень выманивал деньги у мужчин под видом молодых женщин

20-летний парень выманивал деньги у мужчин под видом молодых женщин

Со своими жертвами злоумышленник общался на сайтах знакомств.

В Харьковской области полиция разоблачила преступную деятельность 20-летнего парня, который назывался женскими именами и выманивал деньги, общаясь с мужчинами на сайтах знакомств.

Об этом сообщили в субботу, 29 января, в пресс-службе Нацполиции.

В ходе переписки молодой человек предлагал мужчинам вместе посетить кинотеатр, концерт или выставку и присылал ссылки на фишинговый сайт по продажам онлайн-билетов. При покупке билетов потерпевшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карт.

"Таким образом мошенник получал доступ к персональным данным и частной информации о банковских картах пострадавших и с помощью различных платежных систем перечислял средства на подконтрольные ему счета", — говорится в сообщении.

С привлечением спецназовцев полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта дела, в ходе которого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Максимальное наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности, осматривается изъятая техника. Также выясняется число потерпевших и общая сумма нанесенного ущерба.

Напомним, в Ровно задержан мошенник, который под видом работника газовой службы обманывал пенсионеров. Предварительно известно: всего он украл почти полмиллиона гривен.

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