20 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 20 марта, в православном календаре день памяти великомученика Феодора Тирона, священномучеников, в Херсонесе епископов: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

Все они проповедовали и несли Слово Божье на территории Северного Причерноморья от Дуная до Днепра, а также на территории современной автономной республики Крым. Ознаменовали свое апостольство мученической смертью в IV веке в городе Херсонес. Язычники, населявшие эти земли, сильно противились христианству. Но вера Христова через своих проповедников утверждалась и крепла.

Проповедь в Херсонесе продолжал епископ Василий, схваченный неверными жителями города, а затем выгнанный из поселения. Он пошел в горы, поселился в пещере, неустанно молился и просил Бога простить тех, кто пока не может поверить в него. Тогда Господь послал неверным чудо. Заболел и умер единственный сын у знатного жителя Херсонеса. Пришел он во сне к своим родителям, а потом поведал, что Василий своими молитвами может воскресить его.

Нашли родители епископа в его пещере и попросили совершить чудо. Ответил он, что сам грешный человек, поэтому не может воскресить, но Господь может, если они уверуют в него. Долго тогда молился Василий, освятил воду, вылил на умершего сына, и тот встал и пошел в город, словно просто спал. К сожалению, другие язычники 309 года убили Василия, забив палками и камнями.

Приметы 20 марта

Народные приметы 20 марта / Фото: Pexels

С сосульок капает вода, будет хороший урожай льна.

Уже вернулись из теплых краев жаворонки – ждите скорого потепления.

Пасмурная погода и мороз означают, что будут заморозки в ближайшие дни.

Ветер дует с южной стороны на жаркое лето.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ссориться, ругаться, злословить и сплетничать. Также не стоит есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу, потому что все еще продолжается Великий пост, помогающий очиститься от грехов.

Что можно делать завтра

В это время может быть достаточно неустойчивая погода, то есть заморозки сменяются оттепелью и наоборот. Наши предки верили, что если ночью треснет окно или с крыши упадет большой пласт снега, значит, это падают с небес грехи человеческие.

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