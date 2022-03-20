20 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации населения

С помощью "зеленых коридоров" также доставят гуманитарную помощь.

В воскресенье, 20 марта, в Украине снова будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации людей из регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщила вице-премьер - министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, на 20 согласовано семь гуманитарных коридоров в нескольких областях.

Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье.

Автобусы для эвакуации мариупольцев будут ждать площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9.30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша.

По словам миинстерки, в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев. Адреса для дозаправки:

ул. Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87Б.

Киевская область:

Бобрик – Бровары (место сбора – Дом культуры на ул. Шевченко, 2).

Тарасовка – Бровары (место сбора – ул. 9-го Января, 2).

Бородянка – Белая Церковь (место сбора – ул. Центральная, 331).

Гуманитарные грузы

Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для жителей г. Волчанск и с. Рогань и с. Новая Рогань, сообщила Ирина Верещук.

Как сообщалось, в субботу, 19 марта, из десяти гуманитарных коридоров сработало восемь. Всего эвакуировано 6623 человека.

Читайте также: