"20 миллионов украинцев могут уехать": Forbes — о катастрофических последствиях победы Путина в войне

Западные журналисты уверены, что после "падения Украины" Путин пойдет на страны Балтии и Польши.

Из-за вторжения Путина от 24 февраля 2022 более шести миллионов украинцев покинули свою страну, но исходя из того, что сейчас происходит в Вашингтоне, миграция может быть лишь прелюдией к тому, что может состояться.

Об этом говорится в статье Forbes.

Авторы издания пишут, что "развитие событий в Европе слишком предсказуемо. Как только Путин завоюет Украину, он нападет на страны Балтии — якобы для защиты российских меньшинств, а затем на Польшу. Мир будет втянут в войну. Нравится это или нет, но даже если Трамп снова станет президентом, американские солдаты будут призваны к бою на европейской земле. Можно предположить, что потери, финансовые, экономические и кровью и потом будут огромными".

Информационное агентство подсчитало, если Путин сейчас победит в Украине, то более 20 миллионов украинцев эмигрируют за границу.

Опираясь на оценку стоимости выезда беженцев из Украины в Европу в случае победы России, и предполагая более 20 миллионов мигрантов, стоимость может превысить 1 триллион долларов в год. Даже если выедет только три-четыре миллиона, "бремя для Европы будет очень значительной".

Politico также подсчитало, что расходы на усиление европейской безопасности, предполагая возврат к расходам ВВП времен холодной войны для каждой страны ЕС, будут означать дополнительные 410 миллиардов евро в год. Иными словами, это означает новую долгосрочную холодную войну с Россией, в которую будут вовлечены США.

"Поэтому можно с уверенностью предположить, что цена поражения Россией Украины легко приблизится или превысит 8 триллионов долларов для США в течение следующих 20 лет", — говорится в статье.

Напомним, по данным NYT, Путин хочет взять 5 важных городов Украины, поэтому оккупанты прожелживают наступление сразу на нескольких направлениях.

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