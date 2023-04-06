20 миллионов за БПЛА на Красной площади: производитель "Довбуша" назначил премию за участие в параде 9 мая

Соучредитель MONOBANK и производитель беспилотника "Довбуш" назначит премию для украинского производителя, чей БПЛА 9 мая приземлится на Красной площади.

Все подробности "акции" Владимир Яценко рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Я считаю, что 9 мая – очень подходящий момент, потому что Путин (глава Кремля – ред.) планирует парад, где будет много военных. Поэтому это будут законные, как они говорят, военные цели. Я считаю, что все сообщество, которое сейчас производит беспилотники, должна действительно сделать им праздник. Я слышал, что Путин колеблется, участвовать ли ему в параде... Так что мы должны ему о себе напомнить", – рассказал Яценко.

Он также сообщил, что учредил премию для украинских производителей беспилотников.

"Эта премия составляет очень значительную сумму. Я считаю, что ее должны потратить производители на усовершенствование своего самолета. Это 20 млн гривен", – сообщил Яценко.

В то же время, производитель БПЛА "Довбуш" предоставил несколько условий для получения денег.

"Самолёт должен сделать приземление 9 мая на Красной площади. На этом самолете должны быть украинские лозунги. Так, чтобы я четко понял: кто из производителей долетел, а кто нет. 20 млн – это минимальная сумма, которую я самостоятельно уже положил на счет MONOBANK. Можете перейти и посмотреть – там уже лежат 20 млн гривен", – добавил он.

Напомним, ночью 4 апреля 2023 г. враг атаковал Украину с южного направления иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131. ПВО Украины уничтожили 14 "шахедов".

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