20 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

20 октября 2022 года – четверг. 241-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 72 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

20 октября – Международный день ленивца (International Sloth Day). Праздник был создан фондом защиты дикой природы AIUNAU. Первое международное совещание, посвященное этим самым медленным животным мира, было проведено в ноябре 2010 в колумбийском городе Медельин.

Также 20 октября – Всемирный день статистики. Сегодня невозможно представить ни одну сферу деятельности человека без статистики. Праздник приходится всего раз в пять лет.

А еще 20 октября – Международный день повара и кулинара. Праздник довольно молод, его основали по инициативе ассоциации, которая поддерживает кулинарные сообщества из разных стран в 2004 году. Поварское дело – одна из древнейших профессий. Как только люди научились добывать огонь, они сразу начали готовить на нем блюда. По сей день сохранились рецепты Древних Китая и Египта.

20 октября — Международный день авиадиспетчера. Праздник был основан после того, как в столице Нидерландов было создано всемирное объединение союзов авиационных диспетчеров (IFATCA). Главная его цель – способствовать развитию интересов профессии.

Также 20 октября – Всемирный день борьбы с заболеванием раком молочной железы. В 2005 году президент подписал соответствующий документ. К сожалению, рак груди занимает первое место в мире среди онкозаболеваний. Чаще всего он поражает женщин. Ежегодно только в Украине регистрируют около 15 тысяч женского населения.

А еще 20 октября – Всемирный день профилактики остеопороза. Он был создан по инициативе Национального общества остеопороза в Великобритании по решению ВОЗ. Это неизлечимое прогрессирующее заболевание, которое поражает опорно-двигательную систему, деформирует и снижает плотность костей, поэтому они теряют прочность.

20 октября — Международный день кредитных союзов. Праздник существует очень давно, впервые его отпраздновали в 1927 году по инициативе американской Лиги кредитных союзов в Массачусетсе.

Какой сегодня, 20 октября, церковный праздник

20 октября – день памяти мучеников Юлиана и Кесария / Фото: pixabay.com

20 октября в церковном календаре – день памяти мучеников Юлиана и Кесария. Они пострадали во времена правления императора Клавдия I. Кесария пришел в город Теракинию, где увидел языческие жертвы и затоптал их ногами. Его сразу заключили в тюрьму, а затем силой привели к языческим идолам. Капище обрушилось и похоронило под собой жрецов. В этом деянии к нему присоединился Юлиан. За это их бросили в море, где тела выловили христиане и похоронили.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 октября

Какие сегодня именины: Сергей, Александр, Святослав.

Талисманом человека, рожденного 20 октября является лазурит. Люди давно обратили внимание на этот камень и считали его волшебным. Лазурит больше подходит людям, которые хотят получить везение во всем.

В этот день родились:

1888 год – историк украинской драматической литературы и театра, преподаватель Яков Мамонтов;

1949 год – украинский легкоатлет Валерий Борзов.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит легко одеваться, потому что можно заболеть.

Не работайте с тестом – выпечка не получится.

Не рассказывайте сон, который приснился в ночь на 20 октября.

Народные приметы и традиции на 20 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: выпал первый снег, то 22 ноября можно ожидать зимы;

на березе и дубе еще есть листья – зима будет холодной;

хорошая погода – такой она будет еще 3 недели.

В народе 20 октября называли Сергеев день или Сергей Зимний. Женщины в этот день обязательно надевали новые шапки или платки. Верили, что тогда весь год голова не будет болеть.

Погода на сегодня, 20 октября

Сегодня, 20 октября, в Киеве облачно, весь день пройдет дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове пасмурная погода, весь день будет идти мелкий дождь, может усилиться до вечера. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +3 ночью. Во Львове +10 днем и +2 ночью. В Харькове +8 днем и +6 ночью. В Одессе +12 днем и +8 ночью.

Памятные даты 20 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 октября: