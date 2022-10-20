20 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

20 октября 2022 года – четверг. 241-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 72 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
20 октября – Международный день ленивца (International Sloth Day). Праздник был создан фондом защиты дикой природы AIUNAU. Первое международное совещание, посвященное этим самым медленным животным мира, было проведено в ноябре 2010 в колумбийском городе Медельин.
Также 20 октября – Всемирный день статистики. Сегодня невозможно представить ни одну сферу деятельности человека без статистики. Праздник приходится всего раз в пять лет.
А еще 20 октября – Международный день повара и кулинара. Праздник довольно молод, его основали по инициативе ассоциации, которая поддерживает кулинарные сообщества из разных стран в 2004 году. Поварское дело – одна из древнейших профессий. Как только люди научились добывать огонь, они сразу начали готовить на нем блюда. По сей день сохранились рецепты Древних Китая и Египта.
20 октября — Международный день авиадиспетчера. Праздник был основан после того, как в столице Нидерландов было создано всемирное объединение союзов авиационных диспетчеров (IFATCA). Главная его цель – способствовать развитию интересов профессии.
Также 20 октября – Всемирный день борьбы с заболеванием раком молочной железы. В 2005 году президент подписал соответствующий документ. К сожалению, рак груди занимает первое место в мире среди онкозаболеваний. Чаще всего он поражает женщин. Ежегодно только в Украине регистрируют около 15 тысяч женского населения.
А еще 20 октября – Всемирный день профилактики остеопороза. Он был создан по инициативе Национального общества остеопороза в Великобритании по решению ВОЗ. Это неизлечимое прогрессирующее заболевание, которое поражает опорно-двигательную систему, деформирует и снижает плотность костей, поэтому они теряют прочность.
20 октября — Международный день кредитных союзов. Праздник существует очень давно, впервые его отпраздновали в 1927 году по инициативе американской Лиги кредитных союзов в Массачусетсе.
Какой сегодня, 20 октября, церковный праздник
20 октября в церковном календаре – день памяти мучеников Юлиана и Кесария. Они пострадали во времена правления императора Клавдия I. Кесария пришел в город Теракинию, где увидел языческие жертвы и затоптал их ногами. Его сразу заключили в тюрьму, а затем силой привели к языческим идолам. Капище обрушилось и похоронило под собой жрецов. В этом деянии к нему присоединился Юлиан. За это их бросили в море, где тела выловили христиане и похоронили.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 октября
Какие сегодня именины: Сергей, Александр, Святослав.
Талисманом человека, рожденного 20 октября является лазурит. Люди давно обратили внимание на этот камень и считали его волшебным. Лазурит больше подходит людям, которые хотят получить везение во всем.
В этот день родились:
- 1888 год – историк украинской драматической литературы и театра, преподаватель Яков Мамонтов;
- 1949 год – украинский легкоатлет Валерий Борзов.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит легко одеваться, потому что можно заболеть.
- Не работайте с тестом – выпечка не получится.
- Не рассказывайте сон, который приснился в ночь на 20 октября.
Народные приметы и традиции на 20 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: выпал первый снег, то 22 ноября можно ожидать зимы;
- на березе и дубе еще есть листья – зима будет холодной;
- хорошая погода – такой она будет еще 3 недели.
В народе 20 октября называли Сергеев день или Сергей Зимний. Женщины в этот день обязательно надевали новые шапки или платки. Верили, что тогда весь год голова не будет болеть.
Погода на сегодня, 20 октября
Сегодня, 20 октября, в Киеве облачно, весь день пройдет дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове пасмурная погода, весь день будет идти мелкий дождь, может усилиться до вечера. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +9 днем и +3 ночью. Во Львове +10 днем и +2 ночью. В Харькове +8 днем и +6 ночью. В Одессе +12 днем и +8 ночью.
Памятные даты 20 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 октября:
- 1803 год — Сенат США ратифицирует покупку штата Луизиана;
- 1818 год — Великобритания и Соединенные Штаты Америки устанавливают границу по 49-й параллели между Канадой и США;
- 1865 год — местом расположения правительства Канады утверждают Оттаву;
- 1868 год — В Киеве создают первый в Украине частный коммерческий банк;
- 1911 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправляется к Южному полюсу Земли из Китовой бухты в восточной части моря Росса;
- 1916 год — в Севастополе взрывается линкор "Императрица Мария";
- 1918 год — Польские делегаты Львовского городского совета провозглашают о присоединении Львова к Польше;
- 1924 год — в Харькове открывают первую в УССР радиостанцию;
- 1930 год — большевики расстреливают генерала-хорунжого УНР Юрия Тютюнника;
- 1939 год – родился украинский писатель, государственный и общественный деятель Леонид Вернигора;
- 1944 год – происходит первый боевой вылет японских камикадзе;
- 1945 год – в результате всенародного плебисцита Монгольская Народная Республика подтверждает намерение оставаться независимым государством;
- 1945 год — впервые женщинам Французской республики предоставляют избирательное право;
- 1947 год— комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начинает слушание о проникновении коммунистов в Голливуд;
- 1953 год — в США выходит в свет антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту";
- 1959 год — Степана Бандеру хоронят на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф;
- 1968 год — на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одерживает американец Ричард Фосбери, демонстрирующий новый способ преодоления высоты — спиной к планке;
- 1993 год — Парламент Эстонии принимает заявление, в котором осудил коммунистическую политику геноцида в Украине;
- 1999 год – находят замороженного мамута;
- 2007 год — премьера в Украине серии "Obsoletely Fabulous" мультсериала Футурама.