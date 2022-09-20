20 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

20 сентября 2022 – вторник. 209-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 102 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

20 сентября — Всемирный день риса. Среди ботаников и археологов все еще ведутся споры по происхождению риса. Однако давно уже распространено мнение, что эту культуру начали выращивать в центральной части Китая, у реки Янцзы. На этой территории были найдены уникальные рисовые зерна в возрасте 7000 лет. Уже отсюда черт попал в Индию, Японию, Корею, а затем в другие страны мира.

Рисовые зерна могут быть белого, бежевого или коричневого цвета. В основном растение растет в условиях субтропического и тропического климата, требует очень большого объема влаги и света, поэтому поля обычно располагаются в пойменных дельтах рек.

В Китае существует немало легенд о рисе. По одной из них, растение появилось после большого наводнения, которое уничтожило все остальные культуры. В поселение пришла собака, к хвосту которой был привязан колосок риса. Люди посеяли это зерно и смогли спастись от голодной смерти.

Какой сегодня, 20 сентября, церковный праздник

20 сентября – день памяти мученика Созонта / Фото: commons.wikimedia.org

20 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Созонта. Он жил в Малой Азии и был пастухом. Однажды явился ему во сне Иисус Христос и повелел последовать за ним на смерть. Созонт проснулся и поспешил в Помпейополь. Там вошел в языческую святыню, разбил на мелкие куски идола. Плохие люди увидели это, арестовали несколько христиан. Созонт узнал, что невинные люди страдают из-за того, что он сделал. Пришел к судье и признался. В 304 году его сожгли заживо.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 сентября

Какие сегодня именины: Евгений, Андрей, Василий, Александр.

Талисманом человека, рожденного 20 сентября является карнеол. Камень отличающийся ярким красным цветом. В Киевской Руси его называли сердоликом. Издавна верили, что карнеол – камень любви, семейного счастья и верности.

В этот день родились:

1883 год – украинский живописец, график, педагог и писатель Михаил Жук;

1893 год — украинский военный деятель, главнокомандующий национальной обороны Карпатской Украины, подполковник Армии УНР Сергей Ефремов;

1929 год – украинский литературовед, языковед, литературный критик Иван Светличный;

1977 год – украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр Валерий Перешкура;

1982 год — украинская гребля на байдарках, олимпийская чемпионка, четырехкратный призер Олимпийских игр Инна Осипенко-Радомская;

1983 год — украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр Юлия Батенкова-Бауман.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя дарить куклу девушкам, потому что они не смогут родить ребенка.

Не давайте взаймы деньги.

Не стоит свататься и играть свадьбу.

Народные приметы и традиции на 20 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: облака черного цвета на похолодание;

черника хорошо уродила – будет ранняя зима;

на землю упало много еловых шишек – скоро будет мороз;

весь день кошка или собака прячется под одеяло – ждите проливных дождей.

В народе 20 сентября называли Луков день. С этого дня начинали убирать лук, уже торговали им. А пчеловоды собирают урожай меда.

Погода на сегодня, 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, в Киеве облачная погода, днем ожидается дождь. Во Львове пасмурно, с утра мелкий дождь, который днем может усилиться, а к вечеру закончиться. В Харькове облачно с прояснениями, днем сильный дождь. В Одессе облачно с вечером, утром дождь, который сменится на дождь с грозой, а с приходом вечера должен закончиться.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +9 ночью. Во Львове +11 днем и +6 ночью. В Харькове +15 днем и +8 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.

Памятные даты 20 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 сентября: