20 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

20 сентября 2022 – вторник. 209-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 102 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
20 сентября — Всемирный день риса. Среди ботаников и археологов все еще ведутся споры по происхождению риса. Однако давно уже распространено мнение, что эту культуру начали выращивать в центральной части Китая, у реки Янцзы. На этой территории были найдены уникальные рисовые зерна в возрасте 7000 лет. Уже отсюда черт попал в Индию, Японию, Корею, а затем в другие страны мира.
Рисовые зерна могут быть белого, бежевого или коричневого цвета. В основном растение растет в условиях субтропического и тропического климата, требует очень большого объема влаги и света, поэтому поля обычно располагаются в пойменных дельтах рек.
В Китае существует немало легенд о рисе. По одной из них, растение появилось после большого наводнения, которое уничтожило все остальные культуры. В поселение пришла собака, к хвосту которой был привязан колосок риса. Люди посеяли это зерно и смогли спастись от голодной смерти.
Какой сегодня, 20 сентября, церковный праздник
20 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Созонта. Он жил в Малой Азии и был пастухом. Однажды явился ему во сне Иисус Христос и повелел последовать за ним на смерть. Созонт проснулся и поспешил в Помпейополь. Там вошел в языческую святыню, разбил на мелкие куски идола. Плохие люди увидели это, арестовали несколько христиан. Созонт узнал, что невинные люди страдают из-за того, что он сделал. Пришел к судье и признался. В 304 году его сожгли заживо.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 сентября
Какие сегодня именины: Евгений, Андрей, Василий, Александр.
Талисманом человека, рожденного 20 сентября является карнеол. Камень отличающийся ярким красным цветом. В Киевской Руси его называли сердоликом. Издавна верили, что карнеол – камень любви, семейного счастья и верности.
В этот день родились:
- 1883 год – украинский живописец, график, педагог и писатель Михаил Жук;
- 1893 год — украинский военный деятель, главнокомандующий национальной обороны Карпатской Украины, подполковник Армии УНР Сергей Ефремов;
- 1929 год – украинский литературовед, языковед, литературный критик Иван Светличный;
- 1977 год – украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр Валерий Перешкура;
- 1982 год — украинская гребля на байдарках, олимпийская чемпионка, четырехкратный призер Олимпийских игр Инна Осипенко-Радомская;
- 1983 год — украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр Юлия Батенкова-Бауман.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя дарить куклу девушкам, потому что они не смогут родить ребенка.
- Не давайте взаймы деньги.
- Не стоит свататься и играть свадьбу.
Народные приметы и традиции на 20 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: облака черного цвета на похолодание;
- черника хорошо уродила – будет ранняя зима;
- на землю упало много еловых шишек – скоро будет мороз;
- весь день кошка или собака прячется под одеяло – ждите проливных дождей.
В народе 20 сентября называли Луков день. С этого дня начинали убирать лук, уже торговали им. А пчеловоды собирают урожай меда.
Погода на сегодня, 20 сентября
Сегодня, 20 сентября, в Киеве облачная погода, днем ожидается дождь. Во Львове пасмурно, с утра мелкий дождь, который днем может усилиться, а к вечеру закончиться. В Харькове облачно с прояснениями, днем сильный дождь. В Одессе облачно с вечером, утром дождь, который сменится на дождь с грозой, а с приходом вечера должен закончиться.
Температура воздуха в Киеве +13 днем и +9 ночью. Во Львове +11 днем и +6 ночью. В Харькове +15 днем и +8 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.
Памятные даты 20 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 сентября:
- 1246 год — в Орде за отказ поклоняться идолам убивают Великого князя киевского Михаила Всеволодовича;
- 1258 год — освящают кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет;
- 1519 год – начинается первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана;
- 1562 год — между Королевством Англия и лидером французских гугенотов принцем Конде подписано соглашение, по которому Англия получает Гавр в обмен на предоставление отрядов для борьбы с католиками;
- 1610 год — полководец Речи Посполитой Станислав Жолкевский захватывает Москву;
- 1792 год — в Королевстве Франция разрешают развод;
- 1793 год — Комитет общественного спасения Франции одобряет план капитана Наполеона Бонапарта по осаде Тулона;
- 1866 год — в состав Королевства Пруссия входят Ганновер и Франкфурт;
- 1870 год – завершается объединение Италии;
- 1919 год — Нестор Махно и правительство УНР заключают соглашение о совместной борьбе против Деникина;
- 1920 год — в Збараж и Вишневец вступают части 6-й польской армии. В Лянцкорун, Скалат и Сатанив вступают части Действующей Армии УНР;
- 1926 год – глава синдиката американской мафии Аль Капоне чудом избегает смерти во время расстрела его офиса в Цицеро (штат Иллинойс);
- 1946 год – открывается первый Каннский кинофестиваль;
- 1954 год — ЭВМ выполняет первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран;
- 1977 год – в ООН вступает Вьетнам;
- 1991 год — создают Службу национальной безопасности Украины (ныне — СБУ);
- 1992 год – на референдуме большинство граждан Франции высказывается за вступление страны в Европейский Союз;
- 2000 год — власти Республики Китай арестовывают 25-летнего Чэн Инь-Хао, разработчика компьютерного вируса CIH ("ЧИХ"), названного по инициалам автора;
- 2003 год – на референдуме в Латвии граждане голосуют за вхождение страны в ЕС;
- 2008 год – открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.