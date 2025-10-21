- Дата публикации
20 "Шахедов" атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: 4 погибших, есть раненые
Россияне нанесли по Новгород-Северскому около 20 ударов «Шахедами».
Во вторник, 21 октября, российские войска нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский на Черниговщине, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, по Новгород-Северскому было около 20 прилетов «Шахедов». Уже известно о четырех погибших. Все гражданские — два человека и две женщины.
Также известно о семи пострадавших. Среди них — ребенок, 10-летняя девочка, его транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Чаус подчеркнул, что в результате атаки городу много разрушений.
Напомним, что к вечеру 21 октября, РФ ударила по Сумам, в результате чего есть попадания и пострадавшие.