20 "Шахедов" атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: 4 погибших, есть раненые

Россияне нанесли по Новгород-Северскому около 20 ударов «Шахедами».

Россияне массированно атаковали "Шахедами" Новгород-Северский

Россияне массированно атаковали «Шахедами» Новгород-Северский / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Во вторник, 21 октября, российские войска нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский на Черниговщине, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, по Новгород-Северскому было около 20 прилетов «Шахедов». Уже известно о четырех погибших. Все гражданские — два человека и две женщины.

Также известно о семи пострадавших. Среди них — ребенок, 10-летняя девочка, его транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Чаус подчеркнул, что в результате атаки городу много разрушений.

/ © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

© Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

/ © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

© Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Напомним, что к вечеру 21 октября, РФ ударила по Сумам, в результате чего есть попадания и пострадавшие.

