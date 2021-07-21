20 смертей за 24 часа: в Украине утонули за сутки два десятка человек, среди них — двое детей

20 смертей за 24 часа: в Украине утонули за сутки два десятка человек, среди них — двое детей

Спасатели рассказали, как не допустить трагедию на воде.

Только за минувшие сутки в Украине утонули 20 людей. Среди погибших — двое детей.

Об этом сегодня, 21 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели призвали украинцев соблюдать правила безопасности на воде:

помните, что отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко;

никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают недалеко от вас,

плавайте в воде не более 20 минут, к тому же это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 — 5 минут

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках во время сильных порывов ветра.

Также в ГСЧС призвали звонить в Службу спасения по номеру 101 в случае возникновения чрезвычайного происшествия.

Напомним, во Львовской области нетрезвый рыбак упал с моста и утонул.

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