20 смертей за 24 часа: в Украине утонули за сутки два десятка человек, среди них — двое детей

Спасатели рассказали, как не допустить трагедию на воде.
Только за минувшие сутки в Украине утонули 20 людей. Среди погибших — двое детей.
Об этом сегодня, 21 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели призвали украинцев соблюдать правила безопасности на воде:
- помните, что отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают недалеко от вас,
- плавайте в воде не более 20 минут, к тому же это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 — 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках во время сильных порывов ветра.
Также в ГСЧС призвали звонить в Службу спасения по номеру 101 в случае возникновения чрезвычайного происшествия.
Напомним, во Львовской области нетрезвый рыбак упал с моста и утонул.