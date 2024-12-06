20 тысяч зарплаты для бронирования: Шмыгаль объяснил, как будет работать принцип "воюй или работай"

Он отметил, что компании должны работать и наполнять бюджет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что условие средней заработной платы на уровне 2,5 минимальной для бронирования от мобилизации является реализацией принципа "воюй или работай".

Об этом сообщил премьер во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Это действительно принцип "воюй или работай" (наличие среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной для бронирования — ред.) Или компания работает и наполняет бюджет, платя соответствующий уровень зарплат и исходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и соответствовал среднеотраслевому", — заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос о региональном дисбалансе в критериях бронирования по заработной платы.

Напомним, Зеленский подписал указ о бронировании для медиков и ВВК

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