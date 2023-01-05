20 ударов по голове: в Хмельницкой области невестка шваброй убила свекровь

В Хмельницкой области 58-летняя жительница г. Изяслав признана в умышленном убийстве. Она приговорена к 7 годам лишения свободы.

О трагедии сообщили в областной Хмельницкой прокуратуре.

Женщина совместно с мужем проживали в доме свекрови. Злоумышленница ухаживала за пожилой родственницей, но отношения с ней не складывались. Во время одного из конфликтов она забила 80-летнюю свекровь до смерти.

"Схватила то, что было под рукой – деревянную швабру, которой нанесла около 20 ударов по голове потерпевшей и многочисленные ушибы по другим частям тела. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Ровенском районе 45-летний мужчина жестоко отомстил 69-летнему поклоннику к своей жене.

А в Хмельницкой области 27-летняя жительница Каменеччины нанесла турку-дальнобойщику 25 ножевых ранений в голову, шею и туловище, задев артерию. Раненый умер от кровопотери. Злоумышленница приговорена к восьми годам.

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