20 ударов руками и ногами, 19 – ножом: в Хмельницкой области мужчина убил родного брата

Ссора между мужчинами возникла во время употребления алкоголя.

В Хмельницкой области мужчина убил брата, в тело выбросил в ров.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

"Трагедия произошла в с. Довгаловка. Во время распития алкогольных напитков между братьями возник спор, который перерос в драку. Старший брат нанес младшему, по меньшей мере, 20 ударов руками и ногами в разные части тела, а затем схватил в руки нож и ударил еще 19 раз. 35-летний мужчина скончался на месте происшествия от кровопотери", — сообщили в ведомстве.

Чтобы скрыть преступление, он оттащил тело в другую комнату, а через два дня погрузил на телегу, накрыл тюками сена и вывез за пределы села, где выбросил в ров.

Суд признал виновным 47-летнего жителя Шепетовского района в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

Напомним, в Житомире 41-летний местный житель зарезал 23-летнего военнослужащего. Трагедия произошла из-за замечаний мужчине.

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