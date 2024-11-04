Зимняя поддержка: Бербок анонсировала новый пакет помощи украинцам

Финансовая помощь будет направлена на экстренные меры зимней поддержки населения, а не на энергетический сектор

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила восьмой визит в Украину с начала полномасштабной войны. Она пообещала выделить дополнительные 300 миллионов евро помощи на предстоящий зимний период.

Об этом сообщило издание Rhein Zeitung.

Во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой Бербок отметила, что эти средства будут использованы, в частности, для обеспечения топливом украинцев, проживающих в прифронтовых районах.

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Министр иностранных дел Германии отметила необходимость обеспечения украинцев всем необходимым для защиты от зимних холодов. Она подчеркнула, что дополнительная финансовая помощь будет направлена на экстренные меры зимней поддержки населения, а не на энергетический сектор.

Бербок добавила, что Путин сознательно пытается разрушить жизненно важную инфраструктуру, бомбардировав электростанции и разрушая линии электропередач. В настоящее время разрушены почти две трети энергетической инфраструктуры Украины, напомнила немецкая министерша.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" назвали сценарии, предусматривающие худшее течение зимы.