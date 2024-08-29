200 семей вынужденных переселенцев из Мариуполя получили социальное жилье в Днепре

"Нашего дома нет. Сначала сожгли, потом разбомбили, а теперь снесли", — рассказывает Лидия Воронина тяжело дыша. Она пенсионерка, ходит, опираясь на палочку, и даже не хочет вспоминать ужасы, которые с семьей пережила в Мариуполе.

Таких, как Лидия Федоровна, в общежитии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара – большинство. 10-этажное здание по инициативе Мариупольского городского совета финансовой поддержки Правительства Франции и партнеров проекта Mariupol Reborn переоборудовали под социальное жилье, сделали комфортабельные ремонты в комнатах, добавили зоны совместного пользования, коворкинг, детскую комнату.

Заселение второй очереди произошло накануне. Сертификаты на временное жилье и ключи получили уже более 200 семей, принадлежащих к социальным категориям: люди пенсионного возраста, одинокие матери, многодетные семьи и имеющие несовершеннолетних детей. Среди них и семья Анастасии Ковалевой.

"Мы живем на 3 этаже, там у нас 2 комнаты – я с мужем и двое детей у нас. Комнаты по 16 метров – нам более чем хватает места. Как для временного жилья это супер вариант. Есть детские комнаты. Там есть воспитатель, за ими присматривают, не сами по себе дети", – делится женщина.

Для повышения уровня доверия со стороны международных партнеров на реконструкцию общежития была внедрена новая прозрачная модель сотрудничества. Согласно ему Мариупольский городской совет выходил с заказом, предоставил техническое и визуальное задание. Международная организация по миграции отвечала за сохранение и целесообразность расходования средств, предоставленных правительством Франции.

"200 тысяч мариупольцев выехали в невозможных условиях на подконтрольные части Украины. Более 2000 семей обратились к нам с запросом на получение социального жилья. Это уже второй объект, который мы полностью подготовили для проживания наших мариупольцев. О чем это? Это сегодня о достойном отношении тех людей, которые потеряли все. О сохранении того клада, который есть в Украине — о сохранении людей из оккупации, из-за границы", — объясняет мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Поддержал реализацию проекта и украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Его компания SCM является постоянным партнером по проекту Mariupol Reborn. В реконструкции общежитий, в частности, принял участие Фонд Рината Ахметова, профинансировав обустройство в общежитиях зон совместного пользования – кухонь, игровых, коверкингов, детских площадок. Электросети помог восстановить "ДТЭК", а "Укртелеком" обеспечивает рабочую зону высокоскоростного интернета.

"Приобрели мебель, приобрели современную оргтехнику, а также ноутбуки. Люди, проживающие здесь, могут прийти сюда, поработать, связаться с родными, с близкими. и быть всегда на связи. Также Фонд Рината Ахметова присоединился к проекту и оборудовал зоны общего пользования. Это очень важно для поддержки и сохранения мариупольского общества», — отметил менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Михаил Катеринчак.

Во время диалоговых встреч в центрах "ЯМариуполь" по всей Украине тысячи мариупольцев отмечали, что их первое беспокойство — само жилье. Поэтому для проекта Mariupol Reborn важно обеспечение мариупольцев временным жильем, а в будущем — воплощение проектов строительства жилья в самом Мариуполе, после его деоккупации. Ведь речь идет о людях, немало переживших, но все равно мечтающих вернуться в родной город.

"Уехали за город, вставали и плачем, – вспоминает эвакуацию из Мариуполя пенсионерка Анна Рожкова. – Свой родной город, в котором прошли все мои счастливые годы, где я родила мальчиков своих".

Ремонтные работы проводятся еще в 5 зданиях в Днепре. Впоследствии, проект планируется масштабировать и расширить еще на несколько городов Украины. В частности, Запорожье, Кропивницкий, Черновцы, Ивано-Франковск и Киев.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rJhmVsgm46pphgysAXsDkw9CfQRXJaZS — здесь фото для материала. Есть отдельные фотографии людей, интервью которых содержатся в статье, с подписями