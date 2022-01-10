200 тыс. зараженных украинцев за сутки и каждый 20-й в больнице: медик сделал неутешительный прогноз из-за "Дельтакрона"

200 тыс. зараженных украинцев за сутки и каждый 20-й в больнице: медик сделал неутешительный прогноз из-за "Дельтакрона"

Новый штамм коронавируса "Дельтакрон" может спровоцировать новую волну коронавируса и стать серьезным вызовом для мира, говорит врач Тарас Жиравецкий.

Если в Украину попадет новый штамм "Дельтакрон", то он, вероятно, спровоцирует новую волну коронавируса. Таким образом это может привести к 200 тысячам новых случаев инфицирования в сутки, из них — 10 тысяч (то есть 5% зараженных), вероятно, попадут в стационар.

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Такое мнение высказал на своем канале в Telegram врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

"Штамм "Дельтакрон" — это смесь двух штаммов: "Дельты" и "Омикрона". Он быстро распространяется, а также имеет тяжелое течение. Впервые его зафиксировали на Кипре и соответственно 25 человек заболели, из них 11 попали в стационар. Поэтому это может быть достаточно серьезным вызовом для мира, если этот штамм будет распространяться", – объясняет медик.

По его словам, попадание "Дельтакрона" в Украину может привести к новой вспышке коронавируса.

"Поэтому в такой ситуации, если штамм "Дельтакрон" попадет в Украину, то мы можем иметь до 200 тысяч новых случаев за сутки, из них 10 тысяч может попасть в стационар, то есть каждый 20-й (5%) может попасть на стационарное лечение, и это может быть новым вызовом для новой волны", – говорит Тарас Жиравецкий.

Медик надеется, что большинство украинцев, еще не болевших COVID-19, переболеют более легким штаммом коронавируса "Омикроном", который сейчас доминирует в мире с большим количеством инфицированных, но с небольшим количеством госпитализаций.

"Надеемся, что все же будет оптимистичный сценарий, что к нам придет "лайтовый" штамм "Омикрон", от которого госпитализаций значительно меньше и таким образом 5-6 миллионов украинцев, которые еще не переболели — переболеют за 2-3 месяца и после этого уже теоретически каких-то волн не должно быть, если не появится штамм, который будет "пробивать" иммунитет, например на 50%. То есть, если 50% переболевших снова будут болеть с каким-то новым непонятным штаммом, то это для нас, для всего мира, будет новым вызовом. Пока такого нет", — подытожил Тарас Жиравецкий.

Напомним, новый вариант коронавируса зафиксировали на Кипре. Ученые говорят, что рано прогнозировать, сможет ли "Дельтакрон" превысить по уровню заражений "Дельту" и "Омикрон".

Отметим, во всем мире циркулируют разные штаммы. С начала пандемии наибольшее беспокойство у ученых вызвали следующие варианты коронавируса:

штамм L (2019-nCOV), впервые обнаружили в китайском городе Ухань.

"Альфа" (B.1.1.7) впервые обнаружили в Британии;

"Бета" (B.1.351), впервые обнаружили в Южной Африке;

"Гамма" (P.1), впервые обнаружили в Бразилии;

"Дельта" (B.1.617.2), впервые обнаружили в Индии;

"Дельта плюс" (AY.4.2), впервые обнаружили в России;

"Омикрон" (B.1.1.529), впервые обнаружили в ЮАР;

IHU (B.1.640.2), впервые обнаружили во Франции;

"Дельтакрон" впервые был обнаружен на Кипре.

Подробнее узнать об этих штаммах можно здесь.

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