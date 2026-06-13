2000 на медицинское обследование: в какие сроки следует использовать деньги, потому что «сгорят»

Деньги. / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине с января действует масштабная национальная программа «Скрининг здоровья 40+». На обследование государство выделяет 2 тысячи гривен. Впрочем, теперь действуют четкие термины, в которых следует использовать эти средства.

Что известно и когда нужно использовать деньги читайте в материале ТСН.ua.

В Министерстве здравоохранения призвали украинцев, уже оформивших и получивших 2 тыс. грн в рамках программы не медлить с визитом к врачу. Теперь для использования этих средств действуют четкие временные ограничения. Иначе деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Реклама

Какие сроки действуют для прохождения обследования?

Министерство здравоохранения установило следующие дедлайны для зачисленных средств:

если средства получены до 1 мая 2026: пройти полное обследование и рассчитаться за него необходимо до 30 июня этого года;

если заявка подана после 1 мая 2026 года: деньги будут доступны на счете ровно два месяца с момента их фактического зачисления.

Что известно о программе

Благодаря национальной программе «Скрининг здоровья 40+» украинцы и украинки старше 40 лет могут пройти обследование и вовремя выявить риск хронических болезней. Стоимость скрининга охватывает государство.

Для прохождения чека можно выбрать любое учреждение из 2 089 медицинских учреждений, участвующих в проекте по всей стране. Ознакомиться со списком больниц и записаться на прием можно на официальном портале screening.moz.gov.ua.

Напомним, сроки программы «Национальный кэшбек» также подходят к концу. Накопленные средства по программе нужно использовать до конца месяца — 30 июня. Иначе они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Реклама

Новости партнеров