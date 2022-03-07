2000 патронов, пистолеты и гранаты: в Ивано-Франковской области задержали водителя с арсеналом оружия

2000 патронов, пистолеты и гранаты: в Ивано-Франковской области задержали водителя с арсеналом оружия

41-летний житель Черновцов пытался перевезти оружие и боеприпасы.

В воскресенье, 6 марта, в Коломыйском районе Ивано-Франковской области полицейские и СБУ задержали водителя с арсеналом оружия и боеприпасов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"На блокпосте в Коломыйском районе сотрудники Коломыйского районного отдела полиции совместно с работниками СБУ в Ивано-Франковской области для проверки документов остановили автомобиль Lexus, которым управлял 41-летний житель Черновцов", — говорится в сообщении.

Во время проверки в салоне и в багажном отделении автомобиля правоохранители обнаружили арсенал оружия, а именно: три единицы огнестрельного оружия, более 2000 патронов разного калибра, ряд взрывчатых веществ и устройств, а также комплектующие к разным моделям оружия.

Полицейские устанавливают откуда у подозреваемого оружие и боеприпасы.

Следователи задержали фигуранта, а вещдоки изъяли и отправили на экспертное исследование.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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