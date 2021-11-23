2022 год: высокосный или нет и что нельзя делать

Вокруг високосного года существует немало примет и суеверий.
До Нового года осталось чуть больше месяца и многие люди задаются вопросом: будет ли 2022 год высокосным и что от него ждать. ТСН.ua разобрался, чем высокосный год отличается от обычных и какие приметы являются более распространенными для високосного года.
Что такое високосный год
Если мы привыкли к тому, что обычно год насчитывает 365 дней, то в високосный год их на один день больше – 366 дней. Так случается раз в четыре года. В високосный год дополнительный день появляется в феврале. Поэтому раз в году в календаре мы можем увидеть 29 февраля, в то время как в обычные годы этот месяц завершается 28 числом.
Такое явление можно объяснить тем, что в действительности астрономический год длится 365 дней, 5 часов и 49 минут. И вот в течение четырех лет количество часов накапливается на целые сутки. Появление 29 февраля раз в четыре года позволяет сохранять все сезоны на своих местах.
2022 год – высокосный или нет
Вычислить является ли год високосным можно самостоятельно если поделить цифру на четыре. Если число получается целым – значит год високосный, если остается остаток – тогда год обычный. Поэтому можно сделать вывод, что 2022 год не является высокосным. Высокосным был 2020 год. Следующими высокосными будут 2024, 2028 и 2032 годы.
Что нельзя делать в високосный год
Стоит отметить, что за висикосным годом закрепилась какая-то дурная слава — люди нередко его боятся и с ним связано большое количество примет, якобы этот год не удачен для больших дел, свадеб, рождения детей и прочее.
Какие приметы наиболее распространены:
- Считается, что в високосный год нельзя ничего покупать насмерть, иначе она скоро произойдет.
- Нельзя подбирать круглые предметы с земли – не к добру.
- Если у девушки впервые начнутся критические дни, то об этом нельзя никому говорить с женского пола (подруги, сестры или бабушки). Иначе украдут ее женское счастье. Исключением является мать, с которой можно поделиться этой радостью.
- Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала.
- Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.
- Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать дату 28 февраля или 1 марта.
- В високосный год лучше не менять место работы и проживания.
- Не стоит покупать новое жилье.
- Нельзя колядовать.
- Не нужно продавать большое имущество и ценные вещи.
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