"2024 не будет легким": Залужный поздравил военных с Новым годом

Главком ВСУ напомнил, что "борьба за свободу и будущее наших детей продолжается".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинских военных с Новым годом.

Свое обращение он опубликовал в соцсетях.

"Дорогие боевые собратья и сестры. Проходит 2023 год. Еще один сверхсложный год нашей борьбы за свою землю и свободу. Это был год, когда Украина выстояла. Выстояла благодаря вам – украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Благодаря каждому из вас", – подчеркнул главком ВСУ.

Он поблагодарил украинских военных за стойкость и самоотверженность.

"Склоняю голову перед украинскими воинами, погибшими в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах", – добавил генерал.

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Залужный предупредил, что 2024 не будет легким, ведь борьба за свободу и будущее наших детей продолжается.

"Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу!"

Всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дроном. Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным Силам Украины — с Новым Годом", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, президент Зеленский на Ставке подвел военные итоги года и рассказал о выводах и прогнозах.

Ранее глава СБУ Василий Малюк в новогоднем поздравлении открыл секрет морского дрона, поразившего Крымский мост.

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