2024 "военный" год будет отличаться от 2023 — Залужный

Залужный сообщил, что украинское командование нашло все проблемы и 90% их решений.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный уверен, что следующий год будет отличаться с 2023-го с учетом смены технологий ведения войны.

Об этом он сказал на брифинге 26 декабря.

"2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться, потому что иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное – сохранить людей", — сказал главнокомандующий.

Залужный заверил, что партнеры также поддерживают решение Украины: "Могу вас заверить, что следующий год будет отличаться… Мы по крайней мере для этого все делаем".

В то же время, главнокомандующий отметил, что вынужден признать, что противник не отстает от ВСУ, и сейчас продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря в эфире телемарафона ответил на вопрос о новом законопроекте о мобилизации и военном учете в Украине. Он, в частности, прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью. ТСН.ua собрал комментарии Главнокомандующего ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Залужный в прямом эфире заговорил о мобилизации!"

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