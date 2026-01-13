2025-й стал самым смертоносным для гражданских в Украине – ООН

Война в Украине / © ТСН

По данным ООН, 2025 год стал самым смертоносным годом с начала полномасштабной войны. Это произошло из-за интенсивных боевых действий, ударов дронами и атаки по энергетической инфраструктуре.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (HRMMU).

Россия усиливает агрессию

Как отмечается, погибли 2514 гражданских лиц, еще 12 142 — были ранены. Общее количество убитых и раненых гражданских лиц в 2025 году было на 31% выше, чем в 2024 году (2088 погибших, 9138 раненых) и на 70% выше, чем в 2023 году (1974 погибших, 6651 ранены).

Большинство жертв, утверждают в HRMMU, фиксируется на территории, контролируемой правительством, в результате атак РФ. Показатель составляет 97% (2395 погибших и 11751 раненых).

«Увеличение числа жертв среди гражданского населения на 31 процент по сравнению с 2024 годом свидетельствует о заметном ухудшении состояния защиты гражданского населения. Наш мониторинг показывает, что этот рост был обусловлен не только усилением боевых действий вдоль линии фронта, но и расширением использования дальнобойного оружия, которое подвергало гражданское население по всей стране повышенного риска», — сказала Даниэль Белл, глава HRMMU.

Ключевые факты:

самое смертоносное нападение РФ в 2025 году — удар по Тернополю 19 ноября, когда Россия убила по меньшей мере 38 мирных жителей, в том числе — 8 детей. Десять семей потеряли по меньшей мере два члена каждая. По меньшей мере 99 других, в том числе 17 детей, получили ранения;

крупнейшее подтвержденное количество жертв среди гражданского населения в Киеве — обстрел столицы 31 июля, когда РФ убила 32 мирных жителя, среди которых пятеро детей. Ранения получили 170 человек (в том числе 17 детей);

восстановление атак на критическую инфраструктуру повлекло за собой продолжительные перебои с электроснабжением, поскольку температура снизилась в январе 2026 года;

Специалисты предостерегают, что при условии падения температуры до минус 15 градусов Цельсия, перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением подвергают гражданское население по всей стране повышенного риска.

Раньше речь шла о том, сколько людей Украина потеряет из-за войны. Дело в том, что сейчас в Украине действует режим ограниченного доступа к демографической статистике. С 2022 года Госстат прекратил обнародовать данные о смертности по полу и возрасту, ведь это статегическая информация, которую не должен знать враг.

«Только после новой переписи населения мы сможем честно и научно обоснованно назвать цифру демографических потерь Украины», — подытожил эксперт.