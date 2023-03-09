209 годовщина со дня рождения Тараса Шевченко: биография, факты, строки, которые вдохновляют

Ежегодно 9 марта Украина и мир празднуют день рождения Тараса Григорьевича Шевченко — поэта прозаика, мыслителя, живописца, графика, общественного деятеля, настоящего пророка.

Биография Тараса Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года, в селе Моринцы Черкасской области в семье крепостных в многодетной семье. Детство будущий поэт провел в родном селе и селе Кирилловка, которым владел генерал-лейтенант Василий Энгельгардт. Грамоты Тарас научился, когда поступил на службу к местному дьяку – учителю Павлу Рубану. Затем его забирают в прислугу к помещику Энгельгардту сначала поваренком, а впоследствии казаком. Энгельгардт подметил его страсть к живописи, желая иметь придворного художника, помещик отправил юного Шевченко учиться

В 1831 Энгельгардт переехал в Санкт-Петербург, где Шевченко смог продолжить учиться рисовать и начал писать первые произведения. В Петербурге Тарас познакомился с художниками Карлом Брюлловым и Василием Жуковским, которые заметили незаурядный талант молодого парня. Художники провели благотворительный аукцион, благодаря которому Тарас Шевченко был выкуплен из крепостного права в возрасте 24 года.

1838-1843 годах Шевченко учился в Петербургской академии искусств, много рисовал, создал рукопись своего будущего сборника "Кобзарь".

После окончания Академии в 1844 году будущий писатель вернулся в Украину. В Украине, приехав в Киев, он устроился на работу во временную комиссию по рассмотрению старых актов. Именно в это время Шевченко познакомился с Костомаровым, что повлияло на формирование его политических взглядов.

В 1846 году Шевченко вступил в Кирилло-Мефодиевское братство. За стихи сборника «3 лета» Тарас Шевчекно был арестован и отправлен в ссылку служить солдатом. Под арестами и в ссылках Тарас Шевченко провел 10 лет, продолжая писать и рисовать несмотря на строгий запрет.

После освобождения поэту было запрещено ехать в Украину. Лишь в 1859 году он смог наконец-то приехать на родину, где его снова арестовали. В 1860 году вышел последний сборник Шевченко "И вырос я на чужбине...".

10 марта 1861 года Тарас Шевченко умер в Петербурге, вдали от родной Земли. Похоронен был на Смоленском кладбище, впоследствии, как и было указано в его завещании, прах поэта был перевезен в Украину и перезахоронен возле Канева Черкасской области.

Шевченко-солдат. Первый автопортрет Тараса Шевченко, 1847 год

Интересные факты о поэте

Тарас Шевченко был талантливым художником – он создал более 1300 картин, из которых до настоящего времени сохранилось более 800. До собственных произведений поэт создавал иллюстрации, любил рисовать автопортреты.

Произведения Тараса Шевченко переведены на более чем ста языках мира.

После смерти Шевченко в народе говорили, что Кобзарь не умер, и что он вызволит украинцев из крепостного права.

Шевченко был невысоким, имел рост 164 см.

При жизни Тараса Григорьевича больше ценили его как художника, а не как поэта.

Поэт всегда одевался довольно модно, потому что хорошо зарабатывал в Петербурге, будучи успешным портретистом.

За всю свою жизнь Шевченко пробыл в Украине 15 лет.

Поэт любил кофе по-венски. Но любимым напитком Шевченко был чай, в который он частенько, по воспоминаниям историка Николая Костомарова, добавлял ром.

Любимым блюдом Тараса Шевченко, как вспоминают его друзья, был борщ с сухими карасями, свежей капустой и приправами.

В 1975 году один из кратеров на Меркурии был назван в честь Тараса Григорьевича Шевченко.

1384 памятника Тарасу Шевченко установлены в мире. Первый памятник Тарасу Шевченко был установлен в 1881 году в городе Форт-Шевченко.

Меньшее в мире издание Кобзаря имеет размер около половины квадратного миллиметра, что меньше макового зернышка создал украинский мастер Николай Сядристый.

Советская власть не могла просто запретить произведения Шевченко, потому что они были слишком известны. Вместо этого Кобзаря пытались дискредитировать.

Вдохновляющие и помогающие бороться за Украину слова Тараса Шевченко:

Боріться – поборете, Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, І воля святая!

Вогонь запеклих не палить.

І на оновленій землі врага не буде, супостата, А буде син, І буде мати, І будуть люди на землі.

В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра,

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

Наша дума, наша пісня, Не помре, не загине. Ось де, люди, наша слава, слава України!

Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. Й неситий не виоре На дні моря поле.

Любіться, чорнобриві, Але не з москалями, Бо москалі – чужі люди, Роблять лихо з вами.

Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!

В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.

І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик.

Читайте также: