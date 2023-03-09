209 годовщина со дня рождения Тараса Шевченко: биография, факты, строки, которые вдохновляют

Биографию Тараса Шевченко, малоизвестные фаты о его жизни, вдохновляющие на борьбу строки читайте в материале ТСН.ua
Ежегодно 9 марта Украина и мир празднуют день рождения Тараса Григорьевича Шевченко — поэта прозаика, мыслителя, живописца, графика, общественного деятеля, настоящего пророка.
Биография Тараса Шевченко
Тарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года, в селе Моринцы Черкасской области в семье крепостных в многодетной семье. Детство будущий поэт провел в родном селе и селе Кирилловка, которым владел генерал-лейтенант Василий Энгельгардт. Грамоты Тарас научился, когда поступил на службу к местному дьяку – учителю Павлу Рубану. Затем его забирают в прислугу к помещику Энгельгардту сначала поваренком, а впоследствии казаком. Энгельгардт подметил его страсть к живописи, желая иметь придворного художника, помещик отправил юного Шевченко учиться
В 1831 Энгельгардт переехал в Санкт-Петербург, где Шевченко смог продолжить учиться рисовать и начал писать первые произведения. В Петербурге Тарас познакомился с художниками Карлом Брюлловым и Василием Жуковским, которые заметили незаурядный талант молодого парня. Художники провели благотворительный аукцион, благодаря которому Тарас Шевченко был выкуплен из крепостного права в возрасте 24 года.
1838-1843 годах Шевченко учился в Петербургской академии искусств, много рисовал, создал рукопись своего будущего сборника "Кобзарь".
После окончания Академии в 1844 году будущий писатель вернулся в Украину. В Украине, приехав в Киев, он устроился на работу во временную комиссию по рассмотрению старых актов. Именно в это время Шевченко познакомился с Костомаровым, что повлияло на формирование его политических взглядов.
В 1846 году Шевченко вступил в Кирилло-Мефодиевское братство. За стихи сборника «3 лета» Тарас Шевчекно был арестован и отправлен в ссылку служить солдатом. Под арестами и в ссылках Тарас Шевченко провел 10 лет, продолжая писать и рисовать несмотря на строгий запрет.
После освобождения поэту было запрещено ехать в Украину. Лишь в 1859 году он смог наконец-то приехать на родину, где его снова арестовали. В 1860 году вышел последний сборник Шевченко "И вырос я на чужбине...".
10 марта 1861 года Тарас Шевченко умер в Петербурге, вдали от родной Земли. Похоронен был на Смоленском кладбище, впоследствии, как и было указано в его завещании, прах поэта был перевезен в Украину и перезахоронен возле Канева Черкасской области.
Интересные факты о поэте
- Тарас Шевченко был талантливым художником – он создал более 1300 картин, из которых до настоящего времени сохранилось более 800. До собственных произведений поэт создавал иллюстрации, любил рисовать автопортреты.
- Произведения Тараса Шевченко переведены на более чем ста языках мира.
- После смерти Шевченко в народе говорили, что Кобзарь не умер, и что он вызволит украинцев из крепостного права.
- Шевченко был невысоким, имел рост 164 см.
- При жизни Тараса Григорьевича больше ценили его как художника, а не как поэта.
- Поэт всегда одевался довольно модно, потому что хорошо зарабатывал в Петербурге, будучи успешным портретистом.
- За всю свою жизнь Шевченко пробыл в Украине 15 лет.
- Поэт любил кофе по-венски. Но любимым напитком Шевченко был чай, в который он частенько, по воспоминаниям историка Николая Костомарова, добавлял ром.
- Любимым блюдом Тараса Шевченко, как вспоминают его друзья, был борщ с сухими карасями, свежей капустой и приправами.
- В 1975 году один из кратеров на Меркурии был назван в честь Тараса Григорьевича Шевченко.
- 1384 памятника Тарасу Шевченко установлены в мире. Первый памятник Тарасу Шевченко был установлен в 1881 году в городе Форт-Шевченко.
- Меньшее в мире издание Кобзаря имеет размер около половины квадратного миллиметра, что меньше макового зернышка создал украинский мастер Николай Сядристый.
- Советская власть не могла просто запретить произведения Шевченко, потому что они были слишком известны. Вместо этого Кобзаря пытались дискредитировать.
Вдохновляющие и помогающие бороться за Украину слова Тараса Шевченко:
- Боріться – поборете, Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, І воля святая!
- Вогонь запеклих не палить.
- І на оновленій землі врага не буде, супостата, А буде син, І буде мати, І будуть люди на землі.
- В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра,
- Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
- Наша дума, наша пісня, Не помре, не загине. Ось де, люди, наша слава, слава України!
- Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. Й неситий не виоре На дні моря поле.
- Любіться, чорнобриві, Але не з москалями, Бо москалі – чужі люди, Роблять лихо з вами.
- Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!
- В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.
- І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик.
Читайте также: