21 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 апреля, в православном календаре день памяти апостолов от 70-ти (Руф, Агав, Иродион, Асинкрит, Флегонт и Ерм). Апостол Иродион родился в городе Тарса, от язычников он стерпел немало пыток и унижений. Пострадал за веру во Христа.

Когда распяли апостола Петра, то Иродиона тогда закололи мечом. Другое апостолы были епископами в разных городах. Умерли они страшной смертью от рук язычников.

Церковный праздник 21 апреля – день памяти святителя Нифонта

Родился он недалеко от Киева, интересовался монашеской жизнью с малых лет. В юности тянулся к духовному просветлению. Когда умерли его родители, Нифонт раздал все свое имущество нуждающимся, а сам удалился в Печерский монастырь.

Позже он стал епископом Новгородским, строго соблюдал все церковные правила, примирял князей, построил немало храмов. За то, что ополчал незаконный брак князя Святослава, его отправили в Печерский монастырь в заключение. Умер в 1156 году.

Приметы 21 апреля

Народные приметы 21 апреля / Фото: Pexels

На реках ломается лед, значит, будет хороший урожай злаков.

Идет дождь к хорошему урожаю зерновых.

Красная луна на грозу.

Разлились реки – у коров не будет молока.

Зацвели яблони и груши – нужно уже сеять овес.

Что завтра нельзя делать

Не разрешалось наводить порядок в доме, потому что считалось, что это дело принадлежит домовому. Также пытались не идти на рыбалку и не покупать домашний скот.

Что можно делать завтра

В этот день уже начинало появляться много насекомых, жуков, мух и пауков, впервые могли вылететь бабочки. Потому этот день считался хорошим для пчеловодов. Уже можно было работать с пчелами.

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