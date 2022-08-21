21 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

21 августа 2022 – воскресенье. 179-й день войны России против Украины. 233-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

21 августа — Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Дату 2017 утвердила Генеральная Ассамблея ООН. В этот день вспоминают всех людей, погибших или пострадавших от терроризма. Террористические акты нельзя оправдывать, ведь они тяжкие преступления. С 24 февраля 2022 года российские оккупанты не раз совершали террористические атаки на украинские города и села, убивали невинных людей, пытали детей. Вернуться к нормальной жизни жертвы террористов могут только после долгой психологической поддержки и реабилитации.

Также 21 августа – День города Луцк. Расположен этот город в Волынской области Украины. Праздник выпадает на третье воскресенье августа. Луцк, по историческим источникам, был основан дулебами в VII веке. Хотя существует еще одно мнение, что его основал Владимир Великий около 1000 года. Историкам известно, что уже в 1085 году Луцк имел крепкие укрепления и мог противостоять осадке со стороны Болеслава Храброго.

А еще 21 августа — Всемирный день медоносных пчел. Праздник наиболее популярен в США. Каждый год оно приходится на третье воскресенье последнего летнего месяца. Ранее оно носило название Национальный день распространения информации о медоносных пчелах. Тогда праздник праздновали в четвертое воскресенье августа. Впервые празднование провела группа пчеловодов, которая в 2008 году подала в Министерство сельского хозяйства США петицию о пчеловодстве и медоносных пчелах.

21 августа – День без косметики и макияжа. К празднованию этого праздника присоединяется большое количество женщин, которые уверены, что они красивы и без макияжа, а природная красота очень важна. Главная цель праздника – показать, что себя нужно любить в любом виде.

Также 21 августа – День поэта. Праздник был основан в 1994 году Уильямом Сихгартом. Он является британским филантропом, издателем и предпринимателем. В этот день происходит награждение поэтов. Основание праздника Уильям объяснил тем, что в мире очень много поэтов, которые остаются непризнанными. Главная цель события – показать талантливых людей и больше рассказать об их творчестве.

Какой сегодня, 21 августа, церковный праздник

21 августа – день памяти преподобного Григория, иконописца Печерского / Фото: commons.wikimedia.org

21 августа в церковном календаре – день памяти преподобного Григория, иконописца Печерского. Мало известно о жизни чтимого святого. Церковь считает, что он умер в возрасте около 50 лет. Случилось это в начале XII века в Киеве. Его мощи до сих пор находятся в Малых пещерах, недалеко от мощей Алексея Печерского.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 августа

Каковы сегодня именины: Григорий, Георгий, Емельян, Мирон, Леонид, Федор, Николай.

Талисманом человека, рожденного 21 августа является бриллиант. Это настоящий король всех драгоценных камней. Ювелиры ценят его чистотой и твердостью. Интересный факт: бриллиант является единственным драгоценным камнем, состоящий только из одного элемента – углерода. Считается, что он оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и помогает во время родов.

В этот день родились:

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1880 год – командир полка Действующей Армии Украинской Народной Республики Николай Аркас;

1888 год – украинский поэт, прозаик, критик Владимир Гадзинский;

1891 год – украинский психолог Александр Раевский;

1892 год — украинский общественно-политический деятель, инженер-химик, член Украинского Центрального Совета Костя Туркало;

1909 год – украинский математик, механик и физик-теоретик Николай Боголюбов;

1926 год — архиепископ-митрополит Львовский латинского обряда Марьян Яворский;

1953 год – украинский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Кремень.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя заниматься домашними хлопотами.

Не стоит строить планы на будущее.

Лучше 21 августа не мыть полы в доме.

Народные приметы и традиции на 21 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: такая же погода будет и в январе;

если 21 августа жарко, осень будет теплой;

погода испортилась, значит ненастье будет до самого бабьего лета;

южный ветер означает, что пора собирать урожай овса;

красиво уродила рябина – будут сильные заморозки.

В народе 21 августа называли Миронов день или Мирон-Витрогон. Этот день назвали так из-за частых ветров, которые начинают дуть в конце последнего летнего месяца. Также 21 августа наши предки начинали собирать ежевику и бруснику.

Погода на сегодня, 21 августа

Сегодня, 21 августа, в Киеве безоблачное утро, но к середине дня небо затянется облаками, после обеда будет идти мелкий дождь. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове к вечеру облачно, ночью сильный дождь, который к утру закончится. В Одессе облачно с прояснениями, днем ожидается мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +18 ночью. Во Львове +26 днем и +15 ночью. В Харькове +28 днем и +17 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.

Памятные даты 21 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 августа: