21 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

21 августа 2022 – воскресенье. 179-й день войны России против Украины. 233-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
21 августа — Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Дату 2017 утвердила Генеральная Ассамблея ООН. В этот день вспоминают всех людей, погибших или пострадавших от терроризма. Террористические акты нельзя оправдывать, ведь они тяжкие преступления. С 24 февраля 2022 года российские оккупанты не раз совершали террористические атаки на украинские города и села, убивали невинных людей, пытали детей. Вернуться к нормальной жизни жертвы террористов могут только после долгой психологической поддержки и реабилитации.
Также 21 августа – День города Луцк. Расположен этот город в Волынской области Украины. Праздник выпадает на третье воскресенье августа. Луцк, по историческим источникам, был основан дулебами в VII веке. Хотя существует еще одно мнение, что его основал Владимир Великий около 1000 года. Историкам известно, что уже в 1085 году Луцк имел крепкие укрепления и мог противостоять осадке со стороны Болеслава Храброго.
А еще 21 августа — Всемирный день медоносных пчел. Праздник наиболее популярен в США. Каждый год оно приходится на третье воскресенье последнего летнего месяца. Ранее оно носило название Национальный день распространения информации о медоносных пчелах. Тогда праздник праздновали в четвертое воскресенье августа. Впервые празднование провела группа пчеловодов, которая в 2008 году подала в Министерство сельского хозяйства США петицию о пчеловодстве и медоносных пчелах.
21 августа – День без косметики и макияжа. К празднованию этого праздника присоединяется большое количество женщин, которые уверены, что они красивы и без макияжа, а природная красота очень важна. Главная цель праздника – показать, что себя нужно любить в любом виде.
Также 21 августа – День поэта. Праздник был основан в 1994 году Уильямом Сихгартом. Он является британским филантропом, издателем и предпринимателем. В этот день происходит награждение поэтов. Основание праздника Уильям объяснил тем, что в мире очень много поэтов, которые остаются непризнанными. Главная цель события – показать талантливых людей и больше рассказать об их творчестве.
Какой сегодня, 21 августа, церковный праздник
21 августа в церковном календаре – день памяти преподобного Григория, иконописца Печерского. Мало известно о жизни чтимого святого. Церковь считает, что он умер в возрасте около 50 лет. Случилось это в начале XII века в Киеве. Его мощи до сих пор находятся в Малых пещерах, недалеко от мощей Алексея Печерского.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 августа
Каковы сегодня именины: Григорий, Георгий, Емельян, Мирон, Леонид, Федор, Николай.
Талисманом человека, рожденного 21 августа является бриллиант. Это настоящий король всех драгоценных камней. Ювелиры ценят его чистотой и твердостью. Интересный факт: бриллиант является единственным драгоценным камнем, состоящий только из одного элемента – углерода. Считается, что он оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и помогает во время родов.
В этот день родились:
- 1880 год – командир полка Действующей Армии Украинской Народной Республики Николай Аркас;
- 1888 год – украинский поэт, прозаик, критик Владимир Гадзинский;
- 1891 год – украинский психолог Александр Раевский;
- 1892 год — украинский общественно-политический деятель, инженер-химик, член Украинского Центрального Совета Костя Туркало;
- 1909 год – украинский математик, механик и физик-теоретик Николай Боголюбов;
- 1926 год — архиепископ-митрополит Львовский латинского обряда Марьян Яворский;
- 1953 год – украинский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Кремень.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя заниматься домашними хлопотами.
- Не стоит строить планы на будущее.
- Лучше 21 августа не мыть полы в доме.
Народные приметы и традиции на 21 августа
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: такая же погода будет и в январе;
- если 21 августа жарко, осень будет теплой;
- погода испортилась, значит ненастье будет до самого бабьего лета;
- южный ветер означает, что пора собирать урожай овса;
- красиво уродила рябина – будут сильные заморозки.
В народе 21 августа называли Миронов день или Мирон-Витрогон. Этот день назвали так из-за частых ветров, которые начинают дуть в конце последнего летнего месяца. Также 21 августа наши предки начинали собирать ежевику и бруснику.
Погода на сегодня, 21 августа
Сегодня, 21 августа, в Киеве безоблачное утро, но к середине дня небо затянется облаками, после обеда будет идти мелкий дождь. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове к вечеру облачно, ночью сильный дождь, который к утру закончится. В Одессе облачно с прояснениями, днем ожидается мелкий дождь.
Температура воздуха в Киеве +24 днем и +18 ночью. Во Львове +26 днем и +15 ночью. В Харькове +28 днем и +17 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.
Памятные даты 21 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 августа:
- 1415 год – португальцы завоевывают Сеуту;
- 1627 год — В Киеве выпускают первый словарь украинского языка "Лексикон словенороский" Памвы Беринды;
- 1652 год — сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женится на дочери молдавского хозяина Василия Лупула;
- 1653 год — войско Георгия Штефана подходит к Сучаве и пытается с наскока взять казацкий лагерь Тимиша Хмельницкого под стенами крепости, начинается осада Сучавы;
- 1911 год — из Лувра (Париж) похищают картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), которую нашли только два года спустя в Королевстве Италия;
- 1914 год — основывают футбольный клуб "Васко да Гама";
- 1914 год — Ян Нагурский совершает первый в мире полет в Арктику;
- 1919 год — 2-й корпус УГА, возглавляемый Арнольдом Вольфом, в ходе наступления на Киев освобождает от красных Житомир;
- 1932 год — в Венеции проходит первый международный кинофестиваль;
- 1944 год — в Вашингтоне открывается международная конференция, подготовившая предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций;
- 1968 год — страны Варшавского Договора вводят войска в Чехословацкую Социалистическую Республику для подавления "Пражской весны";
- 1996 год — учреждают отличие Президента Украины — орден "За мужество";
- 1996 год — на Киевской универсальной бирже проходят первые торги в гривне по фьючерсным контрактам;
- 2005 год — Блаженнейший Любомир Гузар официально меняет свой титул на "Верховный Архиепископ Киево-Галицкий" и переносит усадьбу в Киев;
- 2011 год — в городе Олевск Житомирской области открывают памятный знак в честь 70-летия от создания Олевской республики.