21 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 февраля, в православном календаре день памяти святого пророка Захария Серповидца. О его жизни известно мало. Согласно церковным преданиям, он родился в семье священника в Левии. С самого раннего детства изучал Слово Божие, умел предвидеть будущее. Святой пророк получил прозвище Серповидец за то, что во сне ему было видение свитка, который своей формой напоминал серп.

Вместе со ветхозаветным пророком Агамоном Захарием увещевал еврейского царя Зоровавеля в том, что необходимо возобновить строительство храма в Иерусалиме, которое приостановили, когда правил царь из Персии Камбиз. С самого детства Захария пытался обратить внимание еврейского народа на их грехи, чтобы приблизить их к Господу.

Жил Захарий задолго до Иисуса Христа, но предсказывал его появление как Мессии.

Приметы 21 февраля

Народные приметы 21 февраля / Фото: Pexels

21 февраля мороз, значит, весна будет теплой и ранней;

на ветвях много инея, будет хороший урожай меда;

животные ведут себя неспокойно к метели.

Что завтра нельзя делать

21 февраля не следует проводить хирургические операции и лечить зубы. А все потому, что такие действия могут окончиться неудачно. Не стоит в этот день пить воду. Церковь советует не завидовать и не ссориться с другими людьми.

Что можно делать завтра

С 21 февраля крестьяне начинали проверять садовый инвентарь для работ в поле. Также наши предки кропили в этот день освященной водой воды и серпы. Вообще, в народе 21 февраля считался несчастливым днем.

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