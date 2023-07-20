21 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 июля, в православном календаре день памяти священномученика Прокопия. Великомученик Прокопий Скитопольский, также известный как Кесарийский Прокопий, был христианским святым и мучеником. Его празднование приходится на 8 июля по юлианскому календарю (21 июля по григорианскому календарю).

О жизни Прокопия нам известно достаточно мало, но его страдания и мученичества стали легендарными. Согласно традиционным христианским историям, он жил в III веке на территории современной Турции в районе Скитополиса, расположенного на побережье Черного моря.

Прокопий был сторонником христианства и тайно учил и распространял христианскую веру среди населения, находящегося в то время под властью Римской империи. Когда власти узнали о его деятельности, Прокопий был арестован и подвергнут жестоким наказаниям.

Согласно легенде, Прокопия подвергали тяжелым пыткам с целью заставить его отказаться от христианства, но он отказался. Он терпел мучения с большим мужеством и не изменил своей вере даже в самые трудные моменты. Известно, что Прокопий несколько раз терпел смертельные пытки, но его дух не сломили.

Согласно легенде, во время пыток Прокопий чувствовал силу и поддержку от Господа, и это давало ему силу продолжать отстаивать свою веру. В конце концов, он был приговорен к смерти и стал великомучеником, испытавшим страдания ради своей веры.

Святой Прокопий считается покровителем преследуемых за веру, а также защитником от злодейских сил. В православной церкви его честь чествуют как одного из великих мучеников и помещают его имя в ряды святых, чья память празднуется с уважением и уважением.

Приметы 21 июля

Народные приметы 21 июля / Фото: Pexels

Слишком агрессивные пчелы будут жаркими.

Уже созрела черника — можно собирать и рожь.

Хорошая погода – начинайте сеять озимые.

Что завтра нельзя делать

Хотя наши предки и верили, что 21 июля следует начинать жатву, православная церковь советует отказаться от работ в поле или огороде. Нежелательно также заниматься генеральной уборкой или делать какую-либо тяжелую работу по дому. Нельзя ругаться и ссориться.

Что можно делать завтра

У наших предков от 21 июля начиналась жатва, поэтому ходили на поле и читали специальную молитву. В честь этого периода устраивали громкие гуляния, пели, пекли пироги, танцевали.

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