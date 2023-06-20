21 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 июня, в православном календаре день памяти Теодора Тирона (Стратилата). Именно в этот день его нетленные мощи перенесли в родной город великомученика Евхаит. Это была последняя просьба святого перед смертью.

Память самого святого Теодора Тирона церковь чтит 21 февраля. Перед тем, как совершить свой последний подвиг, он завещал своему слуге, чтобы его мощи покоились на малой родине. Через четыре месяца после мученической смерти Теодора его мощи в конце концов смогли перенести в Евхаит. В процессии приняли участие тысячи христиан.

Приметы 21 июня

Народные приметы 21 июня / Фото: Pexels

Вечером очень рано появилась роса, на следующий день будет солнечная погода.

Утром туман, ждите солнечную погоду.

А если туман с росой, будет еще жарко.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает 21 июня заниматься каким-либо физическим трудом. Этот день лучше провести в молитвах и размышлениях о благочестивой жизни. Также не стоит ругаться и ссориться с родными или друзьями, потому что любая ссора может перерасти в крайне трудный и долговременный конфликт.

Что можно делать завтра

В народе 21 июня называли Федор Криничник, потому что именно в этот день крестьяне выбирали место для выкапывания будущего колодца. Не забудьте запомнить свой сон, ведь давно считалось, что сны против 21 июня обязательно сбудутся.

Читайте также: