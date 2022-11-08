21-летний парень из Ровенской области жестоко убил свою 17-летнюю девушку, а тело выбросил на улицу: фото

21-летний житель села Обаров Ровенского района убил девушку у себя дома, а тело выбросил во двор.

В понедельник, 7 ноября, в Ровенской области 21-летний парень убил свою 17-летнюю девушку. Юноша у себя дома забил девушку молотком.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

"Вчера, 7 ноября, около 19:15 в полицию сообщил 46-летний житель села Обаров, что его сын вероятно убил свою девушку. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство подразделения, полицейский офицер громады", — рассказывают в полиции.

Как установили правоохранители, 21-летний парень у себя дома нанес многочисленные удары молотком по голове 17-летней девушке, жительнице села Руда Красная.

После этого он вытащил тело из дома во двор и по телефону сообщил о содеянном родственникам и начал убегать. Нашли его в поселке Клевань.

Злоумышленника полицейские задержали. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии опьянения: у него отобрали биологические образцы.

Почему парень убил девушку, устанавливают правоохранители. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины

21-летний жителя села Обаров отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области адвокат застрелил конкурента, утопил тело и женился на его девушке.

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