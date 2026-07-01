21-летний водитель, устроивший смертельную автотрощу в Киеве, не имел прав: жуткие детали ДТП

ДТП в Киеве

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В Киеве сообщили о подозрении 21-летнему водителю BMW, который 30 июня стал виновником смертельной аварии в Подольском районе. Ему инкриминируют нарушение ПДД, что привело к гибели человека.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, около 9:00 утра на улице Ивана Выговского водитель BMW, перестраиваясь в другую полосу, задел Mercedes-Benz и Daewoo Lanos. После этого автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Sonata и Kia Magentis.

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В результате аварии 51-летняя водитель Hyundai Sonata погибла на месте.

Проверка на алкотестере показала, что водитель BMW был трезв. В ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, также пострадала его пассажирка. Давать показания мужчина отказался.

Правоохранители также выяснили, что у водителя вообще не было удостоверения. Ранее его уже дважды привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав.

Прокуратура просит суд заключить подозреваемого под стражу без права внесения залога.

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Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, 21-летний водитель BMW во время перестройки задел два автомобиля, после чего вылетел на встречную полосу и врезался еще в две машины. В результате аварии погибла 51-летняя водитель Hyundai. Сам водитель BMW и его 25-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы. На месте работали правоохранители, устанавливавшие обстоятельства ДТП.

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