21-летнюю девушку нашли задушенной в Хмельницкой области: что известно об убийстве

21-летнюю девушку нашли задушенной в Хмельницкой области: что известно об убийстве

Погибшая вместе с подозреваемым в ее убийстве отдыхали в одной компании, после чего произошло преступление.

В субботу, 12 февраля, около 12:30 в одном из сел Красиловской ОТГ Хмельницкой области местные жители обнаружили мертвую 21-летнюю девушку. В убийстве девушки правоохранители подозревают 35-летнего мужчину.

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Об этом рассказали в пресс-службе полиции области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи и другие специалисты. Погибшей оказалась 21-летняя местная жительница. Тело убитой нашли неподалеку от ее дома.

Экспертиза установила, что она умерла от удушения.

"Полицейские изъяли с места происшествия все возможные следы, опросили местных жителей, что позволило оперативно установить личность злоумышленника. Им оказался 35-летний односельчанин потерпевшей", — говорится в сообщении.

Как рассказывают в полиции, перед убийством они отдыхали вместе в компании. Затем подозреваемый пошел провожать девушку, но во время разговора между ними возник конфликт и тот схватил жертву за шею и задушил.

Злоумышленника задержали. Ему уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина будет находиться под стражей в период досудебного расследования.

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