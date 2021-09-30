21-летнюю маму из Ровно посадили на один год за то, что выпустила младенца с рук

Женщина не вызывала до двухмесячного младенца медиков, а через несколько дней и вообще оставила травмированного сына одного в общежитии.
21-летнюю женщину из Ровно отправят за решетку на 1 год и 3 месяца за то, что уронила своего двухмесячного младенца и после этого не предоставила ему помощи, не вызывала медиков. А уже через несколько дней она оставила ребенка в общежитии и ушла.
Приговор матери ребенка вынес Ровенский городской суд, сообщает областная прокуратура.
Инцидент произошел в октябре 2019 года в социальном общежитии, где женщина проживала вместе с ребенком. Мама по неосторожности уронила из рук двухмесячного младенца, в результате чего мальчик получил тяжелые телесные повреждения. Женщина не предоставила ребенку первой медицинской помощи и не вызывала скорую помощь.
Через несколько дней после этого молодая мама оставила травмированного младенца в комнате общежития и пошла по своим делам. Ребенка обнаружили соседи, которые и вызвали карету скорой помощи.
Суд признал женщину виновной в неосторожном тяжком телесном повреждении, а также в заведомо оставленном без помощи ребенка, находящегося в опасном для жизни состоянии (ст. 128, ч. 2 ст. 135 УК Украины).
За содеянное матери ребенка назначили наказание — 1 год и 3 месяца лишения свободы. Ее взяли под стражу прямо в зале суда. Ранее суд женщину лишил родительских прав.
Напомним, под Харьковом роженица решила обманом избавиться младенца.