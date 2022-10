21 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

Какой сегодня день в Украине и мире

21 октября – Международный день начес (International Day of the Nacho). Этот праздник особенно любят жители США и Мексики. Начос – это мексиканские чипсы, которые готовятся из кукурузной тортильи. Внутрь добавляются разнообразные добавки: чили, оливки, творог, черная фасоль. История праздника связана с Игнасио Анайей, который в 1943 году работал в клубе Old Victory Club (Пьедрас Неграс). К тому времени клуб располагался у военной базы. Женщины военных вечером вышли в город, чтобы купить продукты. Но магазины были закрыты. Игнасио предложил им взять кукурузные чипсы, сделать закуску из расплавленного сыра и подать к ужину. Так и возникло новое блюдо.

Также 21 октября – День очистки виртуального рабочего стола на компьютере (National Virtual Desktop Cleaning Day). Самый популярный этот праздник в Канаде. Учредил его Музей персональных компьютеров в Брентфорде (Онтарио). Главная цель праздника – поддерживать чистоту ПК и ноутбука, чтобы они бесперебойно работали.

А еще 21 октября — Всемирный день йододефицита. В организме здорового человека должно содержаться 25-35 мг йода. Когда йода недостаточно, щитовидная железа начинает производить мало нужных гормонов. Это состояние называется йододефицитом или гипотиреозом.

21 октября – Всемирный день шампанского. Шампанское возникло случайно в одном из холодных регионов Франции. Из-за смены погоды в сторону снижения процесс брожения вина прервался. А когда температура повысилась, брожение возобновилось. Однако в этот раз остановить его не удалось. Так и возник напиток с пузырьками.

Также 21 октября – День болтуна (День болтовни) – Babbling Day. Праздник празднуют в большей части стран Европы и Америки. Посвящено оно тем людям, которые постоянно говорят, как малые дети. История праздника неизвестна, но существует мнение, что его основал один из таких людей.

Какой сегодня, 21 октября, церковный праздник

21 октября – день памяти преподобной Таисии / Фото: pixabay.com

21 октября в церковном календаре – день памяти преподобной Таисии. Родилась в конце III века в Египте. Ее мать была женщиной легкого поведения, а потому с юного возраста Таисия тоже стала блудницей. Однажды рассказы о Таисии дошли до старца Пануфрия Великого. Он оделся в светскую одежду и пошел навестить женщину, чтобы наставить ее на путь истины. Он рассказал ей, что Бог всегда видит все ее грехи. Таисия пришла в глубокое отчаяние и сразу решила стать праведной.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 октября

Каковы сегодня именины: Виктор, Василий, Дмитрий, Владимир, Иван, Павел, Николай, Петр, Татьяна, Елизавета, Мария, Пелагея, Надежда.

Талисманом человека, рожденного 21 октября является чароит. Минерал нежно-сиреневого или густо-фиолетового цвета. Чароит часто используется в ювелирных изделиях, однако всемирную популярность он не завоевал. Издавна верили, что чароит может успокаивать нервы.

В этот день родились:

1672 год — гетман Украины в изгнании в 1710-1742 годах Филипп Орлик;

1938 год – украинско-американский композитор, дирижер, музыкальный деятель Вирко Балей;

1967 год – украинский журналист, интервьюер, телеведущий, блоггер, политик Дмитрий Гордон;

1975 год – украинский хоккеист Андрей Срюбко.

Что нельзя делать в этот день

Не сплетничайте и не рассказывайте чужие секреты.

Девушкам запрещено ходить в лес в одиночестве, потому что им могут навредить злые силы.

Не стоит сажать или пересаживать растения.

Народные приметы и традиции на 21 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: утром туман, погода будет сухой и ясной;

низко плывущие облака – до сильных морозов;

с березы еще не все листья опали — снега можно ждать поздно;

ночью много звезд – будет теплая и сухая погода.

В народе 21 октября называли Трифон и Пелагию. Наши предки начинали готовиться к зиме. Женщины шли на рынок и покупали шубу. А еще начинали готовить соленые огурцы на зиму.

Погода на сегодня, 21 октября

Сегодня, 21 октября, в Киеве пасмурная погода, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, ночью возможен мелкий дождь, но потом весь день без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +2 ночью. Во Львове +12 днем и -1 ночью. В Харькове +10 днем и +5 ночью. В Одессе +12 днем и +6 ночью.

Памятные даты 21 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 октября: