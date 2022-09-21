21 сентября 2022 – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

21 сентября 2022 – среда. 210-й день войны России против Украины. До Нового года остался 101 день. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

21 сентября — День мира в Украине и Международный день мира. Учреждение Международного дня мира не имело отношения ни к одной войне. Идею создать праздник предложили Великобритания и Коста-Рика. Последняя страна имеет интересную историю – с 1948 года там нет регулярной армии. Поэтому в 1981 году по инициативе двух государств Генеральная Ассамблея ООН провозгласила каждую третью среду — Международным днем мира. Впервые праздник был отмечен в 1982 году. Украинский президент Леонид Кучма в поддержку решения Генеральной Ассамблеи ООН в феврале 2002 подписал указ об установлении в Украине Дня мира, который совпадает с международным событием.

Также 21 сентября – День HR-менеджера. Профессиональный праздник ежегодно выпадает на третью среду сентября. Префикс HR означает "human resources", то есть "человеческие ресурсы". Первые профессии, похожие на современную, появились еще в 1835 году. Менеджер по персоналу – особый работник, который должен разбираться в поиске и подборе сотрудника для компании.

А еще 21 сентября – День города Чернигов. Это древний город, первые упоминания о котором датируются 907 годом. О Чернигове упоминается в "Повести временных лет". Тогда князь Олег покорил северян на Десне. Однако есть свидетельства, что первые поселения на этой территории возникли еще во II веке до нашей эры.

21 сентября — День европейского сотрудничества. Также этот праздник называют День ЕС. Европа – смесь разных культур, экономик, языков и ценностей. Поэтому жителям Европы очень важно понимать друг друга. Праздник проходит при поддержке Еврокомиссии, Европарламента и Европейского комитета регионов.

Также 21 сентября – День нулевых выбросов. Главная цель праздника – привлечь внимание к проблеме загрязнения атмосферы нашей планеты. Этот экологический праздник предложил создать в Канаде еще в конце 80-х годов прошлого века. А в 2008 году в США выпустили веб-сайт, имевший девиз "Дадим планете один выходной в год". На ресурсе предложили выделить один день, когда запрещено производить выбросы.

А еще 21 сентября – День мини-гольфа. Свою историю праздник начал еще в XIX веке. Мини-гольф изобрели, чтобы женщины могли приобщиться к этому виду спорта, потому что в Шотландии викторианской эпохи женщинам запрещали поднимать клюшку выше уровня плеч. Первая версия мини-гольфа прошла в 1867 году. Ее создали в Сент-Эндрюсе. Со временем игра немного изменилась.

21 сентября — Всемирный день благодарения. Впервые праздник праздновали в Гавайях в 1965 году. Тогда на международном собрании решили выделить один день в году, чтобы официально выразить благодарность всем прекрасным вещам в жизни.

Также 21 сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Это одна из разновидностей старческой деменции, которую можно наблюдать у людей старше 65 лет. Характеризуется болезнь утратой памяти, замедлением умственной деятельности, нарушением речи и неспособностью строить логические цепочки.

Какой сегодня, 21 сентября, церковный праздник

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

21 сентября в церковном календаре – Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник начали праздновать еще в IV веке. Дева Мария происходила из высокого рода священников. Отец Пресвятой Богородицы, Иоаким, был из царя Иуды. Рождение Марии было подлинным чудом, потому что ее родители были бесплодны. Иоаким и его жена Анна долго молились, чтобы Бог подарил им ребенка. Однажды появился ангел, сказавший, что родится у них девочка, которую назовут Марией.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 сентября

Какие сегодня именины: Иван, Георгий, Мария.

Талисманом человека, рожденного 21 сентября является хризопрат. Этот камень ценили еще при античности. Сам Александр Македонский носил его на поясе, потому что считал символом таланта. Хризопрат – полудрагоценный камень. Он является разновидностью кварца.

В этот день родились:

1885 год – украинский композитор, пианист Томас де Гартман;

1965 год – украинский биатлонист, участник Олимпийских игр Валентин Джима;

1984 год – украинский политик и общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Артюшенко.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит носить 21 сентября старую обувь.

Мужчинам запрещено ругать женщин и обижать их.

Не разрешается работать.

Беременным 21 сентября нельзя спать на грязном белье.

Народные приметы и традиции на 21 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если на деревьях много паутины – будет тепло;

утром иней – ждите похолодания;

многие ям роют кроты – будет ранняя зима.

В народе 21 сентября называли Осенины, Пожинки. Этот праздник ознаменовал у наших предков окончание уборки урожая. Чем больше урожая собрали – тем больше дней продолжалось празднование.

Погода на сегодня, 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, в Киеве пасмурно, без существенных осадков. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове пасмурная погода, существенных осадков не предполагается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +10 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +21 день и +10 ночью. В Одессе +21 днем и +13 ночью.

Памятные даты 21 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 сентября: